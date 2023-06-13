Началась проверка по факту избиения ветерана ВОВ в частном пансионате в Новосибирске

Жительница Новосибирска рассказала об издевательствах над пожилыми людьми в частном пансионате. Он располагается в Октябрьском районе Новосибирска. Об этом сообщает НГС.

По ее словам, в учреждении ветеран Великой Отечественной войны Иван Ларионов сильно похудел, оброс и получил травмы. Женщина предполагает, что ее отца там избивали.

— По данному факту следственными органами СК РФ по Новосибирской области организовано проведение уголовно-процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сообщили следователи.

Ранее редакция сообщала о том, что Валерий Ильенко обратился в прокуратуру и МВД по Новосибирской области с просьбой взять под личный контроль резонансный инцидент с ветераном ВОВ в Сузунском районе.

Потерпевший после инцидента написал заявление в полицию, по данному факту началась проверка. В отношении владельца таксомоторного предприятия возбуждено уголовное дело по статье ч.1 ст. 116 УК РФ (побои).

Ранее редакция сообщала о том, что массовая драка на остановке произошла в Новосибирске.