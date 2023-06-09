В Новосибирской области определены первые стобалльники по ЕГЭ

В Новосибирской области определены первые стобалльники по результатам проведения основного периода Единого государственного экзамена 2023 года — по предварительной информации, их три человека.

Два человека набрали 100 баллов на ЕГЭ по химии. Это школьница из Криводановской школы №22 и выпускник школы №1 в г. Бердске. Также ученица лицея №6 (г. Бердск) получила 100 балов за ЕГЭ по литературе.

Напомним, основной период сдачи ЕГЭ в этом году стартовал 26 мая, а завершится 20 июня. Досрочный период сдачи экзаменов проходил с 20 марта по 19 апреля.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске школьникам разрешили приносить вентиляторы на экзамены.