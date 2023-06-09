Алексей Дорохов из Черепановского района погиб в ходе спецоперации

В ходе специальной военной операции погиб житель Черепановкого района Алексей Дорохов. Об этом сообщает администрация района в ВКонтакте.

— В мирное время Алексей работал в пожарной команде воинской части. Отличался активной гражданской позицией, никогда не отказывал в помощи, был примерным семьянином — воспитывал двоих сыновей, — говорится в сообщении.

Церемония прощания состоится 10 июня.

Напомним, что при выполнении задач специальной военной операции 13 мая 2023 года погиб житель Чановского района Данил Ковальчук. Он был награжден орденом Мужества. После окончания школы работал в АО совхоз «Блюдчанский». 28 ноября 2021 был призван в ВС РФ. После этого, Данил продолжил службу по контракту в рядах вооруженных сил Российской Федерации.

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