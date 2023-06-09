Бывший вице-мэр Новосибирска возглавил компанию, активно работающую по госконтрактам

Генеральным директором ООО «Перлит-Строй» стал Данияр Сафиуллин. Об этом свидетельствуют данные Seldon.Basis. Ранее этот пост занимал собственник компании Коля Кулиджанян.

Напомним, что Данияр Сафиуллин занимал должность вице-мэра Новосибирска с 2015 по 2019 годы после отставки предшественника Андрея Ксензова. В 2019 году, уволившись с должности, Сафиуллин принял участие в выборах мэра Новосибирска, выдвинувшись от реготделения партии «Родина» против своего экс начальника — действующего главы города Анатолия Локтя.

Год спустя Сафиуллин был назначен гендиректором ООО «РИД ГРУПП СТОЛИЦА»

По информации Seldon.Basis, ООО «Перлит-Строй» основано в 2007 году. Выручка компании за 2022 год составила 599 млн руб (+52% к 2021 году), чистая прибыль — 1,6 млн руб (-68% к 2021 году). Прибыль упала из-за снижения эффективности производства, говорится в карточке компании. У компании 216 выигранных госконтрактов в качестве поставщика на общую сумму 3,56 млрд рублей. Наиболее часто контракты заключались с МКУ «Управление дорожным строительством».«Перлит-Строй» реализует в Новосибирске концессию по снегоплавильной станции, активно участвует в ремонте дорог, в том числе по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», занималась первыми двумя очередями проекта по реконструкции и благоустройству Михайловской набережной.

Компания участвовала в 173 судопроизводствах, из них в 43 выступала в качестве истца, в 120 — в качестве ответчика.

Ранее редакция сообщала о новом месте работы ещё одного экс-чиновника мэрии Новосибирска.