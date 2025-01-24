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В Новосибирской области определены приоритеты развития в научной сфере

  • 24/01/2025, 16:25
В Новосибирской области определены приоритеты развития в научной сфере
В 2025 году основными направлениями научного развития региона станут реализация крупных инфраструктурных проектов, таких как ЦКП «СКИФ» и кампус НГУ, а также поддержка СиббиоНОЦ и технологического предпринимательства

В Новосибирской области успешно завершены все поставленные задачи в рамках нацпроекта «Наука и университеты». В 2024 году Президент России объявил ряд целей, которые должны быть достигнуты к 2030 году. Увеличение объемов научных исследований и разработок является одной из ключевых задач в рамках национальной цели «Технологическое лидерство». В настоящее время для реализации научно-технологической политики в регионе принята госпрограмма «Научно-технологическое развитие Новосибирской области», которая будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между министерствами и организациями ННЦ, а также объединит все инструменты господдержки и ускорит внедрение научных разработок в различные секторы экономики.

На заседании коллегии заместитель губернатора Ирина Мануйлова подчеркнула, что в 2024 году была проведена значительная работа по развитию научной сферы, задачи выполнены, однако перед регионом стоят ещё более серьезные вызовы в 2025 году, когда состоится знаковое событие – 80-летие Победы.

Министр региона Вадим Васильев отметил, что среди ключевых проектов и направлений ННЦ на 2025 год – содействие реализации инфраструктурных инициатив мирового уровня: ЦКП «СКИФ» и кампус НГУ, которые дадут преимущество ученым и разработчикам в научной и технологической деятельности, а также развитие беспилотных авиационных систем в области. Есть акцент на важные направления, такие как программа СиббиоНОЦ и технологическое предпринимательство. Новосибирская область удерживает свои позиции в Национальном рейтинге научно-технического развития субъектов РФ, количество организаций, занимающихся технологическими инновациями, растет, наблюдается увеличение числа молодых исследователей.

Председатель СО РАН академик Валентин Пармон подчеркнул необходимость активного сотрудничества между региональными властями, научным сообществом, образовательной сферой и промышленностью для достижения технологического суверенитета.

Фото предоставлено пресс-службой правительства НСО. Автор: пресс-служба правительства НСО

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Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников


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