Сутенера и его «команду» за организацию проституции будут судить в Новосибирске

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела, связанного с организацией и вовлечением женщин в проституцию.

Перед судом предстанет группа из шести человек, среди которых организатор — 50-летний местный житель, ранее судимый за аналогичные преступления.

Злоумышленники занимались своей деятельностью с мая 2023 по май 2024 года. Организатор распределял роли между участниками, определял график работы, виды и стоимость оказываемых услуг. Также он арендовал квартиру, где проживали женщины, предоставляющие интимные услуги.

— После пресечения нелегальной деятельности злоумышленников полицейские провели обыск в арендованной фигурантом квартире, откуда изъяли используемые при оказании интимных услуг предметы, а также визитные карточки, — говорится в сообщении МВД.МЕДИА.

На данный момент расследование дела завершено и материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. Лидера группы арестовали, а остальные участники находятся под подпиской о невыезде.

Ранее редакция сообщала о том, что жительница Новосибирска пожаловалась в полицию на своих сутенеров. Силовики задержали двух мужчин.