Рекламодателям

Сутенера и его «команду» за организацию проституции будут судить в Новосибирске

  • 24/01/2025, 16:00
Автор: Артем Рязанов
Сутенера и его «команду» за организацию проституции будут судить в Новосибирске
Лидера группы арестовали, а остальные участники находятся под подпиской о невыезде

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела, связанного с организацией и вовлечением женщин в проституцию.

Перед судом предстанет группа из шести человек, среди которых организатор — 50-летний местный житель, ранее судимый за аналогичные преступления.

Злоумышленники занимались своей деятельностью с мая 2023 по май 2024 года. Организатор распределял роли между участниками, определял график работы, виды и стоимость оказываемых услуг. Также он арендовал квартиру, где проживали женщины, предоставляющие интимные услуги.

— После пресечения нелегальной деятельности злоумышленников полицейские провели обыск в арендованной фигурантом квартире, откуда изъяли используемые при оказании интимных услуг предметы, а также визитные карточки, — говорится в сообщении МВД.МЕДИА.

На данный момент расследование дела завершено и материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. Лидера группы арестовали, а остальные участники находятся под подпиской о невыезде.

Ранее редакция сообщала о том, что жительница Новосибирска пожаловалась в полицию на своих сутенеров. Силовики задержали двух мужчин.

Источник фото: Freepik / Автор — Racool_studio

1

Рубрики :

Регионы: Новосибирск Источник фото: Freepik / Автор - Racool_studio

Теги : сутенеры суд Проституция МВД


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eWZЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eWbЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP5W713easЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eazЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eauЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eWXЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Екатерина Дегтярева: Новосибирцы стали проще относиться к смене работы

Екатерина Дегтярева: Новосибирцы стали проще относиться к смене работы

Для компаний региона этот тренд может привести к повышению риска потери уже работающих сотрудников и росту расходов на их удержание
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
«Хитрые и изворотливые»: силовики проверили мигрантов в Хилокском микрорайоне Новосибирска
24/01/25 15:23
Право&Порядок
СО РАН подготовит список технологий для очистки Черного моря от мазута
24/01/25 14:30
Общество
Новосибирского бизнесмена подозревают в хищении 185 млн на объектах ДНР и ЛНР
24/01/25 14:15
Право&Порядок
Фиксированные взносы для предпринимателей увеличились до 53 тысяч рублей
24/01/25 14:00
Бизнес ПроБизнес
«Дискус» лидирует по вводу жилья в Новосибирске за 10 лет
24/01/25 13:30
Бизнес Недвижимость
Вице-мэр Новосибирска посетил Городской центр развития предпринимательства
24/01/25 13:07
Власть
Бастрыкин заинтересовался смертью шестимесячного ребенка в клинике Новосибирска
24/01/25 13:00
Право&Порядок
Социальные пособия и выплаты повысят в России с 1 февраля
24/01/25 12:30
Общество
Спрос на автокредиты за квартал рухнул почти в два раза в Новосибирской области
24/01/25 12:00
Таможенники пресекли незаконный вывоз более 62 млн рублей авиапассажирами Сибири
24/01/25 11:30
Право&Порядок
Популярность массажа в Новосибирске за год выросла вдвое
24/01/25 11:00
Бизнес Рынки
Десятки детей получили травмы в спортивном центре Новосибирска
24/01/25 10:30
Право&Порядок
В Новосибирске почти за 100 миллионов рублей продают недостроенную поликлинику
24/01/25 10:00
Бизнес Медицина Недвижимость
Продавцы маркетплейсов планируют заходить в розницу
24/01/25 9:00
Бизнес
«Возвращение к соли – безумие»: почему Новосибирску нельзя отказываться от современных реагентов
23/01/25 21:31
Бизнес Город
«Доигрались с оптимизацией здравоохранения»: в селе под Новосибирском сокращают функционал больницы
23/01/25 19:00
Власть Политика
В Новосибирске забетонируют все бесхозные выпуски стоков в малые реки
23/01/25 18:30
Бизнес Власть Право&Порядок
В Новосибирске отправили в СИЗО застройщика апарт-отеля Pool House
23/01/25 18:00
Право&Порядок
Санаторий «Крона» под Новосибирском выставили на продажу
23/01/25 17:45
Бизнес
Проект котельной ценой более полмиллиарда разработают в Новосибирской области
23/01/25 17:30
Бизнес Власть Общество
Популярное
Сутенера и его «команду» за организацию проституции будут судить в Новосибирске
24/01/25 16:00
Синоптик Кичанова прокомментировала влияние мегавулкана на климат Сибири
24/01/25 9:30
Снайпера, стрелявшего по мусоровозу под Новосибирском, будут судить
23/01/25 16:30
«Продам огородку — куплю мента»: мигрант заявил о вседозволенности и безнаказанности в России
23/01/25 14:10
Школьников придавило деревом во время штормового ветра в Новосибирске
23/01/25 13:30
Козероги возглавили рейтинг вкладчиков
23/01/25 10:45
Финансы
Новости компаний
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших кредитов наличными в 2024 году
23/01/25 9:31
Банк Уралсиб перезапустил продукт «Классическая инкассация»
21/01/25 15:09
Банк Уралсиб отменил поручительство по кредиту для бизнеса «Бизнес-Блиц»
21/01/25 9:05
Банк Уралсиб победил в номинации «Креатив года» премии RETAIL FINANCE AWARDS-2024
20/01/25 9:00
Энергетики обеспечили комфорт в экоквартале «Среда»
17/01/25 10:05
Банк Уралсиб увеличил автокредитный портфель в 1,5 раза в 2024 году
16/01/25 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска