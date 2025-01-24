Рост издержек бизнеса подстегнул инфляцию в Новосибирске

Годовая инфляция в декабре 2024 года в Новосибирской области составила 9,9% (В России — 9,5%. — Ред.). Как пояснили эксперты Сибирского ГУ ЦБ, ключевое влияние на эту динамику оказали компании, работающие в регионе, которые перекладывали свои издержки в цены для потребителей.
В частности, рост цен на молочные жиры, упаковку и логистику привели к росту стоимости сыров, молока и сметаны. Напомним, по данным Новосибирскстата, цены на сливочное масло в Новосибирске за год подскочили на 70%. В итоге в регионе было подписано соглашение о заморозке цен на масло, а в магазинах появились социальные полки. Кроме того, быстрее, чем в ноябре, в декабре дорожали торты и печенье. Причем кондитеры заявляли, что качество сырья на рынке снизилось.
Кроме того, на росте инфляции сказалось сокращение вылова морепродуктов. К концу года цена на красную икру в магазинах региона доходила до 15 тысяч рублей за килограмм.
В торговых сетях наблюдался резкий рост цен на фрукты. Ритейлеры объясняли это снижением курса рубля и сокращением объема поставок. Как констатировали эксперты Сибирского ГУ ЦБ, в годовом сравнении рост цен на яблоки и помидоры ускорился, а снижение цен на виноград замедлилось. Например, цитрусовые подорожали на 22%.
Почти в два раза подорожал за год картофель. Эксперты Банка России связали это с более низким урожаем, который аграрии собрали в 2024 году. Напомним, ранее представители сельхозрынка комментировали Infopro54, что качество собранного картофеля плохое и к весне 2025 года на прилавках может возникнуть его дефицит, и это еще больше подстегнет цены. В декабре губернатор области Андрей Травников поручил правительству обязать торговые сети заключать дополнительные контракты для формирования запасов овощей и картофеля в регионе.
Совокупный рост цен на продовольственные товары в годовом сопоставлении в декабре составил 10,93%.
Ослабление курса рубля сказалось на бизнес-показателях магазинов бытовой техники. У них выросли расходы на покупку товара, а также затраты на логистику, и зарплату персоналу. В итоге в декабре смартфоны подорожали относительно ноября, хотя еще и оставались дешевле, чем год назад. Сильнее, чем в прошлом месяце, в годовом сравнении подорожали кухонные плиты, холодильники и миксеры. Участники рынка прогнозировали, что в начале 2025 года цены на бытовую технику вырастут на 20%. Напомним, в августе 2024 года именно поставки китайской бытовой техники сдержали рост инфляции в Новосибирской области.
В декабре в Новосибирске также подорожал самый ходовой бензин. Рекордсменом по росту цены с начала года в регионе стало премиальное топливо марки АИ-98. Интересно, что, несмотря на это, по итогам года Новосибирская область попала в топ-10 регионов с самым дешевым бензином в России.
В целом цены на непродовольственные товары в декабре в годовом исчислении выросли на 7,19%.
В лидерах роста цен в декабре стали услуги — годовой темп прироста составил 12,56%.
На рост стоимости услуг салонов красоты повлияло повышение цен на импортные расходные материалы из-за ослабления рубля. В итоге стрижка и маникюр в декабре подорожали почти на 17%. Из-за роста расходов подняли цены медицинские компании — почти на 13%.
Увеличение затрат автошкол на оплату труда инструкторов, аренду помещений, содержание машин ускорило годовой рост цен на курсы обучения вождению легкового автомобиля.
Напомним, что в декабре также выросли цены на проезд в общественном транспорте в Новосибирской области — сразу на 5 рублей.
— В целом мы видим, что рост спроса все еще опережает возможности для наращивания выпуска товаров и услуг, а устойчивое инфляционное давление остается высоким. В этой ситуации Банк России сохраняет ключевую ставку на высоком уровне. Сейчас она 21%. Поддержание жестких денежно-кредитных условий в этой ситуации необходимо для замедления инфляции и ее возвращения к цели, — отметила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.
Прогнозируется, что денежно-кредитная политика Банка России обеспечит снижение инфляции к 4% в 2026 году и ее стабилизацию в дальнейшем.
Ранее редакция сообщала о том, что почти на четверть подорожала аренда трехкомнатных квартир в Новосибирске за год.
Фото freepik, автор: freepik
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