Рост издержек бизнеса подстегнул инфляцию в Новосибирске

Годовая инфляция в декабре 2024 года в Новосибирской области составила 9,9% (В России — 9,5%. — Ред.). Как пояснили эксперты Сибирского ГУ ЦБ, ключевое влияние на эту динамику оказали компании, работающие в регионе, которые перекладывали свои издержки в цены для потребителей.

Продовольственные товары

В частности, рост цен на молочные жиры, упаковку и логистику привели к росту стоимости сыров, молока и сметаны. Напомним, по данным Новосибирскстата, цены на сливочное масло в Новосибирске за год подскочили на 70%. В итоге в регионе было подписано соглашение о заморозке цен на масло, а в магазинах появились социальные полки. Кроме того, быстрее, чем в ноябре, в декабре дорожали торты и печенье. Причем кондитеры заявляли, что качество сырья на рынке снизилось.

Кроме того, на росте инфляции сказалось сокращение вылова морепродуктов. К концу года цена на красную икру в магазинах региона доходила до 15 тысяч рублей за килограмм.

В торговых сетях наблюдался резкий рост цен на фрукты. Ритейлеры объясняли это снижением курса рубля и сокращением объема поставок. Как констатировали эксперты Сибирского ГУ ЦБ, в годовом сравнении рост цен на яблоки и помидоры ускорился, а снижение цен на виноград замедлилось. Например, цитрусовые подорожали на 22%.

Почти в два раза подорожал за год картофель. Эксперты Банка России связали это с более низким урожаем, который аграрии собрали в 2024 году. Напомним, ранее представители сельхозрынка комментировали Infopro54, что качество собранного картофеля плохое и к весне 2025 года на прилавках может возникнуть его дефицит, и это еще больше подстегнет цены. В декабре губернатор области Андрей Травников поручил правительству обязать торговые сети заключать дополнительные контракты для формирования запасов овощей и картофеля в регионе.

Совокупный рост цен на продовольственные товары в годовом сопоставлении в декабре составил 10,93%.

Непродовольственные товары

Ослабление курса рубля сказалось на бизнес-показателях магазинов бытовой техники. У них выросли расходы на покупку товара, а также затраты на логистику, и зарплату персоналу. В итоге в декабре смартфоны подорожали относительно ноября, хотя еще и оставались дешевле, чем год назад. Сильнее, чем в прошлом месяце, в годовом сравнении подорожали кухонные плиты, холодильники и миксеры. Участники рынка прогнозировали, что в начале 2025 года цены на бытовую технику вырастут на 20%. Напомним, в августе 2024 года именно поставки китайской бытовой техники сдержали рост инфляции в Новосибирской области.

В декабре в Новосибирске также подорожал самый ходовой бензин. Рекордсменом по росту цены с начала года в регионе стало премиальное топливо марки АИ-98. Интересно, что, несмотря на это, по итогам года Новосибирская область попала в топ-10 регионов с самым дешевым бензином в России.

В целом цены на непродовольственные товары в декабре в годовом исчислении выросли на 7,19%.

Услуги

В лидерах роста цен в декабре стали услуги — годовой темп прироста составил 12,56%.

На рост стоимости услуг салонов красоты повлияло повышение цен на импортные расходные материалы из-за ослабления рубля. В итоге стрижка и маникюр в декабре подорожали почти на 17%. Из-за роста расходов подняли цены медицинские компании — почти на 13%.

Увеличение затрат автошкол на оплату труда инструкторов, аренду помещений, содержание машин ускорило годовой рост цен на курсы обучения вождению легкового автомобиля.

Напомним, что в декабре также выросли цены на проезд в общественном транспорте в Новосибирской области — сразу на 5 рублей.

— В целом мы видим, что рост спроса все еще опережает возможности для наращивания выпуска товаров и услуг, а устойчивое инфляционное давление остается высоким. В этой ситуации Банк России сохраняет ключевую ставку на высоком уровне. Сейчас она 21%. Поддержание жестких денежно-кредитных условий в этой ситуации необходимо для замедления инфляции и ее возвращения к цели, — отметила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

Прогнозируется, что денежно-кредитная политика Банка России обеспечит снижение инфляции к 4% в 2026 году и ее стабилизацию в дальнейшем.

Ранее редакция сообщала о том, что почти на четверть подорожала аренда трехкомнатных квартир в Новосибирске за год.