В Новосибирской области оштрафована компания, которая выдавала кредиты под видом ломбарда

В Сузунском районе в результате прокурорского вмешательства пресечена деятельность компании ООО «Авангард», которая под видом ломбарда предоставляла населению потребительские кредиты. Об этом сообщили в ведомстве.
— Не имея права на осуществление такой деятельности, общество заключало с гражданами договоры займа, по условиям которых им под проценты выдавались денежные средства при передаче имущества, — говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что виновное лицо привлечено к административной ответственности за незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов). Ему назначен штраф в размере 30 тыс. рублей.
Ранее редакция сообщала, что прокуратура Новосибирска закрыла незаконную выдачу потребительских займов на территории Барабинска.
Фото: freepik.com, freepik
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