В Новосибирской области от ЧС застрахован урожай на 186 тыс га

В Новосибирской области введен режим ЧС из-за обильных осадкой и срыва уборочной кампании. Национальный союз агростраховщиков (НСА) ввел процедуры активного реагирования и мониторинга урегулирования убытков по чрезвычайной ситуации в регионе.

Аграрии региона застраховали 285 тыс гектаров посевов, в том числе 186 тыс га (на общую сумму в 2,2 млрд рублей) — по программе ЧС. Остальные площади застрахованы по программе мультирискового страхования.

— НСА напоминает застрахованным аграриям Новосибирской области: вне зависимости от страховой программы, если наблюдаются признаки повреждения застрахованных посевов, необходимо сразу провести фото- и видеофиксацию ситуации на поле доступными средствами и уведомить страховую компанию. Не следует проводить полевые работы на погибших полях без получения обратной связи от страховщика – у страховой компании должна быть возможность оценить состояние сельхозкультур, — подчеркнул президент НСА Корней Биждов.

Он уточнил, что как правило, оценка проводится методами спутникового наблюдения.

Напомним, режим ЧС введен в Новосибирской области 10 сентября. По данным регионального правительства, из-за переувлажнения в регионе пострадало более 160 тыс га посевов. Ущерб сельхозпроизводителей в результате неблагоприятных погодных условий составляет более 1 млрд рублей.

Трудности испытывают почти все регионы округа из-за ливней. Режим ЧС также введен в Омской, Томской областях, а также в Алтайском крае. Опасное агрометеорологическое явление «переувлажнение почвы» зафиксировали и в Красноярском крае. Сельхозпроизводители Сибири намолотили на данный момент чуть более 45% от запланированного объема. Об этом на совещании о прохождении уборочной кампании рассказал полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев.

Ранее редакция рассказывала, что дожди резко ухудшили качество зерна у новосибирских аграриев. Новосибирское зерно сгодится только спиртзаводам.