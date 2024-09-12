Замглавы Краснообска Евгений Коржов уволен в связи с утратой доверия

Заместитель главы администрации поселка Краснообск по социальный вопросам и взаимодействию с населением Евгений Коржов уволен в связи с утратой доверия. На расторжении трудовых отношений с чиновником настояла областная прокуратура.
Напомним, в мае чиновник попался на взятке. В пресс-службе СК региона сообщали, что Коржов потребовал от подчиненных заключить прямые договоры с предпринимателями в обход закона о госзакупках. Речь шла об изготовлении декоративных изделий и их установке на территории поселка.
В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.
Ранее редакция сообщала о том, что чиновницу из Минстроя арестовали по обвинению в получении взятки в Новосибирске.
Фото предоставлено пресс-службой СК по Новосибирской области.
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