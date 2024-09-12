На 5 лет осудили уклониста от военной службы в Новосибирске

Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор рядовому Морозову, который уклонился от службы.
В августе 2023 года молодой человек, не желая проходить военную службу, решил вовсе уклониться от неё и не явился к новому месту службы в высшее военное училище. В марте 2024 года сотрудники полиции его задержали.
Суд признал Морозова виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее редакция сообщала о том, что уклониста от военной службы осудили на 5 лет в Новосибирске.
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