На 5 лет осудили уклониста от военной службы в Новосибирске

Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор рядовому Морозову, который уклонился от службы.

В августе 2023 года молодой человек, не желая проходить военную службу, решил вовсе уклониться от неё и не явился к новому месту службы в высшее военное училище. В марте 2024 года сотрудники полиции его задержали.

Суд признал Морозова виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее редакция сообщала о том, что уклониста от военной службы осудили на 5 лет в Новосибирске.