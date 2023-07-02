Рекламодателям

В Новосибирской области от клещевого энцефалита умерли два пенсионера

  • 02/07/2023, 09:58
Автор:
В Новосибирской области от клещевого энцефалита умерли два пенсионера
Лабораторно диагноз «клещевой вирусный энцефалит» подтвержден у 49 человек.

В Новосибирской области от клещевого энцефалита умерли два человека, им было за 60 лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что с начала эпидемического сезона в медорганизации региона по поводу укусов клещей обратилось более 12 тысяч человек. За последнюю неделю — 1,6 тыс человек.

Больше всего случаев укусов зарегистрировано в   Новосибирском районе (288),  Мошковском районе (213), Тогучинском районе (164), а также на территории Заельцовского (83), Советского (76), и Калининского (46) районов г. Новосибирска.

— Преимущественно клещи кусали на территории лесных массивов, — добавили в Роспотребнадзоре.

На наличие возбудителей клещевого энцефалита 7054 клеща, доставленных гражданами в лаборатории, из них – 121 (1,7%) положительных; на наличие возбудителей клещевого боррелиоза – 7084 клеща, из них – 2463 (34,7%) положительных.

С начала эпидсезона диагноз «клещевой вирусный энцефалит» лабораторно подтвердился у 49 человек. Это на 11 человек меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Два случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом (граждане старше 60 лет) закончились летальным исходом, — констатировали в ведомстве.

Всего на наличие возбудителей клещевого энцефалита и боррелиоза лабораторно исследовано более 7 тысяч клещей. Положительный результат выявлен в 121 (1,7%) и  2463 (34,7%) случаях соответственно.

Клещ иксодовый — переносчик вируса энцефалита и бактерии боррелиоза, а также ещё нескольких инфекций, которые встречаются значительно реже. От человека к человеку напрямую инфекции не передаются. Сезонность весенне-летняя и осенняя (то есть во время тепла, когда клещи активны). География распространения достаточно широкая: США, Прибалтика, лесная Европа, Северо-Запад и Центр России, Предуралье, Урал, Западная Сибирь, Дальний Восток. Иммунитет нестерильный. Повторные заболевания возможны через 5-7 лет.

Клещевой энцефалит — наиболее тяжелая инфекция, переносимая паразитами. Инкубационный (скрытый) период длится 10-14 дней, иногда от 1 до 60 дней. Симптомы похожи на начало ОРВИ. Появляются мышечные боли, чаще в области шеи и плеч, груди, поясницы, спины, рук и ног. Лицо красное.

Ранее редакция сообщала, что почти треть клещей в Новосибирской области — переносчики боррелиоза.

Фото: pixabay.com, erik_karits

274

Рубрики : Общество Медицина

Регионы: Новосибирская область

Теги : Роспотребнадзор клещевой энцефалит Клещ иксодовый


Льготная ипотека
ПМЭФ2023
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

В ходе спецоперации погиб новосибирец- отец семерых детей
1/07/23 14:18
Новосибирцев приглашают на военную службу по контракту
29/06/23 17:12
Контрактник из Новосибирской области Анатолий Наумов погиб в зоне СВО
28/06/23 14:12
У новосибирцев резко вырос интерес к танцам

У новосибирцев резко вырос интерес к танцам

Количество студий обучения танцам в городе за год увеличилось на 7,5%.
Читать статью >>
Правительство Новосибирской области запускает федеральный проект Государство для людей

Правительство Новосибирской области запускает федеральный проект Государство для людей

Стандарты клиентоцентричности при предоставлении госуслуг должны повысить доверие людей к власти и снизить уровень коррупции.
Читать статью >>
Производитель OCSiAl не будет расширять производство в Новосибирске

Производитель OCSiAl не будет расширять производство в Новосибирске

Ранее аудиторы сообщали, что компания не может выйти на площадку из-за того, что не построена подстанция «Академическая» и для производства не хватит мощности.
Читать статью >>
Застройщиков Новосибирска обяжут согласовывать архитектурный облик зданий на главных улицах города

Застройщиков Новосибирска обяжут согласовывать архитектурный облик зданий на главных улицах города

Новелла вступит в силу с 1 сентября 2023 года, отмечает главный редактор ЦДЖ Андрей Кузнецов.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Владимир Шуев, президент фонда ветеранов спецподразделений «Антитеррор» (ФСБ), учредитель регионального военно-патриотического движения «Защитник»

Владимир Шуев — о ситуации с «маршем вагнеровцев»: В колхозе должен быть один председатель

Президент фонда ветеранов спецподразделений «Антитеррор» (ФСБ), учредитель регионального военно-патриотического движения «Защитник», советник по безопасности ИТ-компании Владимир Шуев прокомментировал Infopro54 возможные причины марша Евгения Пригожина и их последствия.
Все материалы
Льготная ипотека
ПМЭФ2023
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей

В Новосибирске на празднование Дня флага России выделено 1,5 млн рублей

02/07/2023, 10:35

У новосибирцев резко вырос интерес к танцам

01/07/2023, 16:06

Правительство Новосибирской области запускает федеральный проект Государство для людей

01/07/2023, 15:12

Производитель OCSiAl не будет расширять производство в Новосибирске

01/07/2023, 15:02
Популярное

Частые разговоры по мобильному повышают риск развития артериальной гипертензии, считает врач-кардиолог

01/07/2023, 11:05

Июльские работы в саду и огороде по лунному календарю в 2023 году

30/06/2023, 15:59

Когда ожидаются магнитные бури в июле 2023 года

30/06/2023, 15:54
Новости компаний

Производитель приборов ночного видения «Экран ФЭП» ускорил темпы выпуска продукции

30/06/2023, 12:40

АО «РЭС» продолжает установку «умных» счетчиков — в этом году смонтируют около 40 000 приборов

29/06/2023, 09:00

Детская карта Банка «Левобережный» вошла в топ-10 лучших карт банков России

28/06/2023, 17:09

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска