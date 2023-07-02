В Новосибирской области от клещевого энцефалита умерли два пенсионера

В Новосибирской области от клещевого энцефалита умерли два человека, им было за 60 лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что с начала эпидемического сезона в медорганизации региона по поводу укусов клещей обратилось более 12 тысяч человек. За последнюю неделю — 1,6 тыс человек.

Больше всего случаев укусов зарегистрировано в Новосибирском районе (288), Мошковском районе (213), Тогучинском районе (164), а также на территории Заельцовского (83), Советского (76), и Калининского (46) районов г. Новосибирска.

— Преимущественно клещи кусали на территории лесных массивов, — добавили в Роспотребнадзоре.

На наличие возбудителей клещевого энцефалита 7054 клеща, доставленных гражданами в лаборатории, из них – 121 (1,7%) положительных; на наличие возбудителей клещевого боррелиоза – 7084 клеща, из них – 2463 (34,7%) положительных.

С начала эпидсезона диагноз «клещевой вирусный энцефалит» лабораторно подтвердился у 49 человек. Это на 11 человек меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Два случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом (граждане старше 60 лет) закончились летальным исходом, — констатировали в ведомстве.

Всего на наличие возбудителей клещевого энцефалита и боррелиоза лабораторно исследовано более 7 тысяч клещей. Положительный результат выявлен в 121 (1,7%) и 2463 (34,7%) случаях соответственно.

Клещ иксодовый — переносчик вируса энцефалита и бактерии боррелиоза, а также ещё нескольких инфекций, которые встречаются значительно реже. От человека к человеку напрямую инфекции не передаются. Сезонность весенне-летняя и осенняя (то есть во время тепла, когда клещи активны). География распространения достаточно широкая: США, Прибалтика, лесная Европа, Северо-Запад и Центр России, Предуралье, Урал, Западная Сибирь, Дальний Восток. Иммунитет нестерильный. Повторные заболевания возможны через 5-7 лет.

Клещевой энцефалит — наиболее тяжелая инфекция, переносимая паразитами. Инкубационный (скрытый) период длится 10-14 дней, иногда от 1 до 60 дней. Симптомы похожи на начало ОРВИ. Появляются мышечные боли, чаще в области шеи и плеч, груди, поясницы, спины, рук и ног. Лицо красное.

Ранее редакция сообщала, что почти треть клещей в Новосибирской области — переносчики боррелиоза.