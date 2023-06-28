Безопасно ли купаться в Черном море после разрушения Каховской ГЭС

Ученые ведущих приморских институтов в Севастополе и Геленджике считают, что

подрыв на Каховской ГЭС не будет иметь серьезных последствий, способных внести критичные изменения в экосистему Черного моря, передает издание «Краснодарские известия». Однако любое экологическое бедствие имеет негативные последствия, и происшествие на Каховском водохранилище, конечно, не стало исключением. По последним данным, затоплено 35 населенных пунктов в Херсонской области и на правом берегу Днепра.

По словам доктора биологических наук, члена Русского географического общества Бориса Елецкого, качество воды все-таки пострадает, ведь вследствие ЧП были разрушены могильники, смыты вредные вещества с полей, кладбищ. При этом, по мнению ученого, это лишь в малой степени коснется побережья Чёрного моря, и последствия экологического бедствия здесь будут малозначительными.

Член-корреспондент РАН, доктор географических наук Пётр Завьялов уверен, что всевозможные наносы, взвесь, мусор, даже возбудители инфекций осядут в толще воды, что приведет их концентрацию к нормальному уровню. Он также подчеркивает, что российские территории пострадают от бедствия в меньшей степени.

В МГИ РАН в настоящее время работают над предварительным моделированием путей распространения пассивной примеси. Согласно их сведениям, ожидается, что до 2 июля основная масса загрязнений осядет на дно.

Что касается чистоты вод на пляжах, то купаться на крымском и кавказском побережьях Черного моря можно, сообщил заведующий лабораторией численного моделирования динамики физических и биогеохимических процессов в морских средах Артём Мизюк.

Также он уточнил, что вспышек новых вирусов в море тоже опасаться не стоит, так как проба воды регулярно берется в Севастопольском институте биологии южных морей. Кроме того, мониторинг вод проводится также и санитарными службами, заключил эксперт.

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