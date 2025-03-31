В Новосибирской области откроют движение по опасному мосту

В Каргатском районе Новосибирской области 31 марта откроют движение по путепроводу. На прошлой неделе на одной из опор моста появились трещины. По словам исполняющего обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Евгения Назарова, сотрудники ТУАД совместно с проектной организацией выезжали на место происшествия. На объект доставлены металлоконструкции, которые должны обеспечить стабильность работы моста.

— Сегодня должны открыть движение по одной полосе по этому мосту, и железнодорожники снимут ограничение по скорости (до 60 километров), — добавил Евгений Назаров.

В настоящее время ТУАД занимается подготовкой сметной документации для капремонта моста. В среду, 2 апреля, состоится заседание комиссии, на котором будут рассмотрены все необходимые документы. Текущий ремонт планируется завершить в течение трёх недель.

Ранее редакция сообщала о том, что подрядчика для ремонта Димитровского моста определили в Новосибирске. Для этого стоимость контракта пришлось увеличить на 120 млн рублей.