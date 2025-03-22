Подрядчика для ремонта Димитровского моста определили в Новосибирске

Подведены итоги второго тендера по выбору подрядчика для продолжения ремонта Димитровского моста. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев. На момент публикации материала информация о компания в тендерной документации не размещена. Контракт с победителем муниципалитет планирует подписать в начале апреля. Все работы должны быть завершены до 1 июня 2027 года.

— В прошлом году мы прекратили сотрудничество с недобросовестной компанией. В этом строительном сезоне планируем продолжать работу, учитывая опыт прошлых лет, —отметил Кудрявцев.

Победитель должен заменить покрытие на дороге и тротуарах, отремонтировать плиты пролетных строений, смонтировать новые ограждения и системы водоотвода, установить дорожные знаки и нанести разметку.

Напомним, ремонт Димитровского моста начался весной 2024 года. Подрядчиком выступила компания «СК «Дороги Сибири». В процессе выполнения работ у заказчика неоднократно возникали вопросы к подрядчику. В октябре контракт был расторгнут.

В феврале 2025 года мэрия Новосибирска объявила конкурс по выбору подрядчика на ремонт Димитровского моста. Однако он был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. После этого были объявлены повторные торги, начальная стоимость контракта увеличилась почти на 120 млн рублей и составила 605,6 млн рублей.

Димитровский мост был открыт для движения в 1978 году. За всё время своего существования он ремонтировался только один раз — в 2001 году.

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