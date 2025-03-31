Власти проведут еще один тендер на достройку станции «Спортивная» в Новосибирске

31 марта на оперативном совещании у губернатора Новосибирска Максим Кудрявцев, мэр города, рассказал о завершающем этапе строительства станции метро «Спортивная».

По словам градоначальника, в настоящее время на объекте выполняются работы по установке инженерных систем, освещения, сигнализации и платформенных дверей. Ежедневно на стройплощадке трудятся около 20 сотрудников подрядной организации. Представители муниципалитета внимательно следят за ходом строительных работ.

Мэр напомнил, что 3 марта станция «Спортивная» получила положительное заключение Главгосэкспертизы. После этого был подписан контракт с новым генеральным подрядчиком — ООО «Акви Технолоджи» — на завершение строительства. Однако в начале апреля власти планируют провести новый аукцион на достройку станции.

— Планируется еще одна закупка на остаток объемов работ по строительству объекта, — проинформировал Максим Кудрявцев.

В конце декабря 2024 года разрешение на строительство станции метро «Спортивная» было продлено до конца декабря 2025 года. С 28 января работы по её завершению ведутся в режиме повышенной готовности.

Строительство станции началось в 2019 году. В городской администрации неоднократно отмечали, что в процессе возведения объекта были выявлены некоторые отклонения от проекта, что приводило к сдвигу сроков сдачи станции.

В июле 2024 года мэрия продлила разрешение на строительство до 24 декабря того же года. Однако в августе контракт с предыдущим подрядчиком — компанией «СпецТрансСтрой» — был расторгнут в одностороннем порядке.

Ранее редакция сообщала о том, что офис экс-подрядчика «Спортивной» в Новосибирске требуют выставить на торги. На этом настаивает налоговая инспекция.