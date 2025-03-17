Владелец аквапарка погасил многомиллионый долг перед налоговой в Новосибирске

Новый владелец аквапарка «Аквамир», компания ООО «СЕАН», аффилированная с Александром Манцуровым, полностью погасил долг в 18,58 миллионов рублей перед налоговой службой. Эти сведения были опубликованы на Федресурсе конкурсным управляющим ООО «ВДТ Строй» Артемом Кильчиком в протоколе общего собрания кредиторов от 10 марта.

В своем сообщении Кильчик подчеркивает, что ООО «СЕАН» полностью погасило задолженность ООО «ВДТ Строй» перед уполномоченным органом.

На собрании кредиторов, состоявшемся 11 марта, рассматривались вопросы, связанные с утверждением порядка реализации имущества ООО «ВДТ Строй». В частности, речь шла о правах требования к собственнику компании Петру Овчинникову и ООО «Сибстройресурс и К», которое также находилось под его контролем.

В связи с тем, что «СЕАН» погасил долг перед налоговой инспекцией, представитель уполномоченного органа заявил ходатайство об отложении настоящего собрания кредиторов.

10 марта было утверждено положение о порядке, условиях и сроках реализации имущества компании «ВДТ Строй» в редакции, предложенной конкурсным управляющим.

Напомним, в августе 2024 года «СЕАН» разместил на Федресурсе сообщение о намерении погасить все долги «Кварсис- Инвеста» в размере 2,2 млрд руб до 18 сентября. Суд удовлетворил это заявление.

30 сентября и 2 октября компания заключила с ПАО Сбербанк два договора залога имущественных прав. Судя по публикации, размещенной на сайте раскрытия информации, речь идет об открытии невозобновляемой кредитной линии, включая права, обеспечивающие исполнение требований в реестре требований кредиторов основателя группы «Кварсис» Петра Овчинникова, а также компаний ООО «ВДТ Строй» и ЗАО «Кварсис-Инвест». К «Сеан» перешли права требования ООО «ФПО «Доверие», Павла Минакова, Василия Гончарова, Андрея Кынчина, а также АО «БАНК «СНГБ».

Ранее редакция сообщала о том, что суд арестовал счета арендатора аквапарка «Аквамир» в Новосибирске. Сумма заявленных исковых требований составляет почти 177,4 млн рублей.