В Новосибирской области открыто движение на участке дороги «Иртыш»

В Новосибирской области открыто движение по обновленному участку федеральной трассы Р-254 «Иртыш», сообщили в пресс-службе регионального правительства. Теперь один из самых загруженных участков «Иртыша» в Новосибирской области – это четырехполосная трасса IБ категории в цементобетонном покрытии с развязками в разных уровнях.

— Эти завершающие 13,5 километров с тремя разноуровневыми развязками дают нам возможность почти в два раза повысить пропускную способность одной из самых загруженных трасс региона. Два года назад мы с вами завершали второй этап работ, и уже тогда было понятно, насколько велик экономический эффект от этого объекта. Здесь – и серьезная экономия на содержании автодороги, построенной по новым технологиям с покрытием из цементобетона, и новый импульс к развитию транспортно-логистического комплекса региона, так как 40% трафика по Р-254 приходится на грузовой транспорт, и высокий уровень безопасности дорожного движения, — прокомментировал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

В пресс-службе рассказали, что в формате телемоста строители доложили председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину и губернатору о завершении реконструкции участка федеральной трассы Р-254 «Иртыш» км 1392 – 1405+500. Это заключительный этап строительства и реконструкции участка трассы «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск. Первый этап работ на объекте начался в 2014 году, постепенно вводили в эксплуатацию построенные участки в 2017 и 2018 годах. На завершающем этапе – в этом году – построено 13,5 км автотрассы с тремя развязками. Федеральная трасса «Иртыш» соединяет Новосибирскую область с западом страны, как часть азиатского маршрута она продолжает трассу М5 «Урал».

Среднегодовая интенсивность движения по Р-254 в 2019 году составила 15,5 тысяч автомобилей в сутки, причем 40% из них – грузовой транспорт. В ближайшие годы прогнозируется увеличение трафика на Р-254 в пределах Новосибирской области до 30 тысяч автомобилей в сутки – в связи с ростом грузопотока через грузовой терминал Толмачёво, с выходом на проектную мощность производственных и логистических объектов возле него. Реконструкция трассы «Иртыш» позволит наращивать грузооборот в пределах региона.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области