Студенты НГТУ НЭТИ обновили систему экологического мониторинга

16 ноября в Кузбассе успешно завершились испытания обновленной системы экологического мониторинга, которую разработали студенты из Новосибирска, сообщили в пресс-службе опорного НГТУ НЭТИ. Проект выполнен совместно с Кемеровским филиалом Института вычислительной техники СО РАН (КФ ИВТ СО РАН).

— Усовершенствованный программно-аппаратный комплекс VectorAIr позволяет теперь не только дистанционно собирать и передавать на сервер данные для заказчика о загрязнении атмосферы в режиме реального времени при помощи беспроводной связи, но и способен прогнозировать зоны распространения загрязнений и анализировать вклад каждого отдельного источника в общий уровень загрязнений, — рассказали в университете.

По словам студентов, это позволяет правильно распределять ресурсы государства и компаний, с тем, чтобы при минимальных вложениях в защитно-очистные сооружения получить максимальное повышение качества воздуха. В ходе пилотирования системы ребята выяснили, что основным загрязнителем на обследуемой территории является автомобильная дорога.

Отмечается, что в отличие от существующих на рынке устройств VectorAIr ведет сбор данных на сервер автоматически и работает автономно без подключения к электросети, а также использует в своем составе только промышленные датчики. Программно-аппаратный комплекс, разработанный студентами, состоит из базовой станции и устройств сбора данных. Устройства принимают данные с датчиков и передают их базовой станции по беспроводной связи LoRa. Базовая станция формирует пакет с информацией и раз в 1—2 часа отправляет его по связи GPRS на сервер заказчика.

Решение позволяет сократить зависимость от сотовой связи, осуществляя сбор данных по протоколу LoRa, тем самым, по словам авторов разработки, увеличить охват территории исследуемого объекта до 10 км и сократить постоянные финансовые расходы на операторов сотовой связи до минимума.

В пресс-службе рассказали, что с учетом сформированного опыта и полученных результатов участники бизнес-инкубатора НГТУ НЭТИ планируют использовать комплекс VectorAIr в Красноярске.

— Мы думаем, что именно в тесной коллаборации НГТУ НЭТИ, Кузнецкого центра технической и экологической экспертизы и Кемеровского филиала ИВТ СО РАН возможно найти оптимальное решение, которое не только остановит загрязнения Красноярска, но и сохранит ресурсы на вложении средств в те объекты инфраструктуры, которые фактически не являются загрязнителями, — рассказал магистрант факультета радиотехники и электроники НГТУ НЭТИ, резидент бизнес-инкубатора «Гараж» вуза и технический директор проекта VectorAIr Владимир Радченко.

Преимуществом разработки VectorAIr станут и экономические выгоды ее использования. Используемые беспроводные технологии и автономность системы позволят сократить человеческие, финансовые затраты и время. Это позволит снизить расходы на мониторинг более чем в пять раз по сравнению с существующими технологиями.

Фото предоставлены пресс-службой НГТУ НЭТИ