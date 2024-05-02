В Новосибирской области пенсии и пособия в мае выплатят досрочно

Праздничные и выходные дни в мае изменили график выплат пенсий и пособий жителям Новосибирской области. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда. Часть пенсионеров получит выплаты раньше привычного срока.

3 мая в банки будут перечислены следующие пособия:

единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3-х лет;

ежемесячные выплаты на ребенка военнослужащих по линии СФР;

ежемесячные выплаты из средств материнского (семейного) капитала.

8 мая новосибирцы получат:

пособия по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей;

пенсии «первого потока». Дата изменена, так как 11 число – дата их перечисления в банки в регионе — выпадает на выходной день.

В СФР отметили, что пенсии, которые перечисляются «вторым потоком» (21 числа каждого месяца), будут перечислены в банки по графику.

Выплаты перечисляются в течение всего дня. Зачисление средств на счета (карты) производит банк. По вопросам зачисления средств на счета гражданам необходимо обращаться в «свой» банк.

Ранее редакция сообщала, что более 5 тысяч детей получают ежемесячные выплаты из маткапитала в Новосибирской области.