В Новосибирской области пенсии и пособия в мае выплатят досрочно

Праздничные и выходные дни в мае изменили график выплат пенсий и пособий жителям Новосибирской области. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда. Часть пенсионеров получит выплаты раньше привычного срока.
3 мая в банки будут перечислены следующие пособия:
8 мая новосибирцы получат:
В СФР отметили, что пенсии, которые перечисляются «вторым потоком» (21 числа каждого месяца), будут перечислены в банки по графику.
Выплаты перечисляются в течение всего дня. Зачисление средств на счета (карты) производит банк. По вопросам зачисления средств на счета гражданам необходимо обращаться в «свой» банк.
Ранее редакция сообщала, что более 5 тысяч детей получают ежемесячные выплаты из маткапитала в Новосибирской области.
Источник фото: freepik.com, автор- freepik
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