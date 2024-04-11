Более 5 тысяч детей получают ежемесячные выплаты из маткапитала в Новосибирской области

В Новосибирской области родители получают ежемесячную выплату из материнского капитала на 5.2 тысячи детей. Выплата предоставляется до достижения ребенком возраста трех лет.

По сообщению СФР по Новосибирской области, главным условием для получения данного пособия является сумма среднемесячного дохода. Она не должна превышать двух прожиточных минимумов на душу населения на каждого члена семьи. В этом году этот порог составляет 30 634 рубля.

Размер выплаты в Новосибирской области с 1 января 2024 года составляет 15 871 рубль.

Ранее редакция сообщала о том, что сумма маткапитала за второго ребенка может вырасти до одного миллиона рублей.