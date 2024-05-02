Мешки с мертвыми собаками обнаружили дачники под Новосибирском

Жители Мошковского районе Новосибирской области обнаружили на дороге страшную находку, когда ехали на дачу. Мешки с мертвыми собаками были оставлены неизвестными у обочины на повороте к СНТ «Приборостроитель».
Всего в огромных мусорных пакетах оказались тела 9 собак: 3 взрослых псов и 6 щенков. На всех были ошейники.
Неравнодушные дачники похоронили несчастных животных.
Заявление в полицию не поступало, однако, правоохранители проводят проверку по факту публикации в соцсетях.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области могут легализовать эвтаназию бездомных животных. Опрос о необходимости таких мер запустили на Госуслугах.
Источник фото: Телеграм-канал «АСТ-54 Black»
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