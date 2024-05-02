Концерт Леши Свика отменили в Новосибирске

Концерт Леши Свика отменен в Новосибирске. Он должен был пройти 4 мая в лофт-парке «Подземка». Концерт перенесен на 29 мая.
— Все билеты будут действительны, — сообщил Леша Свик в соцсетях.
Известно, что певца экстренно прооперировали. Что именно произошло неизвестно. Поклонники поддерживали певца и пишут ему подбадривающие комментарии.
— Концертов будет много у тебя, а здоровье одно, береги себя и своих близких, это самое важное и ценное.
— Здоровья тебе, отличный певец.
Ранее редакция сообщал о том, что музыкальный фестиваль «Маёвка» отменили в Академгородке.
Источник фото: Леши Свика в Вконтакте
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