В Новосибирской области перед судом предстанет директор лесхоза, из-за которого начался крупный лесной пожар

По версии следствия, обвиняемый директор АО «Северный лесхоз» 16 апреля 2022 года, проводя отжиг сухой травы вдоль минерализованной полосы на территории Вагановского лесохозяйственного участка Северного лесничества, допустил преступную небрежность. Он покинул место проведения работ, не убедившись в том, что огонь полностью потушен.

По сообщению региональной прокуратуры, огонь перекинуулся через минерализованную полосу в посадки сосны, что привело к их полному сгоранию 70 гектаров деревьев.

Материальный ущерб, причиненный Министерству природных ресурсов и экологии Новосибирской области оценивается на сумму более 1,2 млн рублей.

Обвиняемому предъявлен иск на сумму более 6,1 млн рублей. В ходе расследования наложен арест на его имущество в сумме 200 тыс рублей.

Уголовное дело направлено мировому судье Северного района для рассмотрения по существу.