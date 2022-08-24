Рекламодателям

В Новосибирской области перед судом предстанет директор лесхоза, из-за которого начался крупный лесной пожар

  • 24/08/2022, 12:21
Автор:
уголовное дело
Обвиняемому предъявлен иск на сумму более 6,1 млн рублей.

По версии следствия, обвиняемый директор АО «Северный лесхоз» 16 апреля 2022 года, проводя отжиг сухой травы вдоль минерализованной полосы на территории Вагановского лесохозяйственного участка Северного лесничества, допустил преступную небрежность. Он покинул место проведения работ, не убедившись в том, что огонь полностью потушен.

По сообщению региональной прокуратуры, огонь перекинуулся через минерализованную полосу в посадки сосны, что привело к их полному сгоранию 70 гектаров деревьев.

Материальный ущерб, причиненный Министерству природных ресурсов и экологии Новосибирской области оценивается на сумму более 1,2 млн рублей.

Обвиняемому предъявлен иск на сумму более 6,1 млн рублей. В ходе расследования наложен арест на его имущество в сумме 200 тыс рублей.

Уголовное дело направлено мировому судье Северного района для рассмотрения по существу.

Фото: pixabay.com —Ylvers

99

Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : уголовное дело суд лесной пожар


Комментировать

пока нет комментариев
Технопарк Новосибирска

Технопарк подписал соглашение с консорциумом потенциальных резидентов

Компании планируют разместиться в новой очереди инновационной площадки Академгородка и готовы вкладывать свои деньги в этот проект.
Читать статью >>
Недвижимость в Новосибирске

Сквер в подарок: у дома «Державина, 50» открылся сквер «Читатели»

ГК «Дом-Строй» подарила городу сквер «Читатели» — объект современного ландшафтного дизайна, олицетворяющий и актуальные садово-парковые тренды, и социальное партнерство.
Читать статью >>
Суперкомпьютер в Новосибирске

Sitronics примет участие в создании суперкомпьютера в Новосибирске

Ожидается, что компания станет производителем и поставщиком существенной части оборудования для СКЦ.
Читать статью >>
технологический суверенитет

«Технопром» выявил претендентов на контроль за технологическим суверенитетом

Об этом заявили представители как власти, так и госкорпораций.
Читать статью >>

Актуальный разговор

недвижимость Новосибирска, интервью

Рынок недвижимости Новосибирска справился с испугом

Все материалы
Лента новостей

Технопарк подписал соглашение с консорциумом потенциальных резидентов

24/08/2022, 12:07

Кемеровские предприятия подталкивают к повышению производительности труда

24/08/2022, 12:03

Новосибирцы потратили два миллиарда рублей на ювелирные украшения

24/08/2022, 11:09

Сквер в подарок: у дома «Державина, 50» открылся сквер «Читатели»

24/08/2022, 10:25
Популярное

Правительство утвердило список российских сервисов для предустановки на смартфоны

23/08/2022, 16:51

Лимонады «Добрый Лимон-лайм» и «Добрый Orange» заменят Sprite и Fanta уже в сентябре

23/08/2022, 15:34

Открытие 93-го сезона Новосибирского академического молодежного театра «Глобус»

23/08/2022, 15:00

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Участники нацпроекта «Производительность труда» представили разработки на «Технопроме-2022»

24/08/2022, 11:58

Новая цифровая реальность: «Ростелеком» рассказал о современных технологиях на форуме «Технопром» в Новосибирске

24/08/2022, 11:16

ВТБ предупреждает о нелегальных «услугах» установки приложения в App Store

24/08/2022, 10:37
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска