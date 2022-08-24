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Технопарк подписал соглашение с консорциумом потенциальных резидентов

  • 24/08/2022, 12:07
Автор:
Технопарк Новосибирска
Компании планируют разместиться в новой очереди инновационной площадки Академгородка и готовы вкладывать свои деньги в этот проект.

Гендиректор АО «Технопарк Новосибирского Академгородка» Дмитрий Верховод и директор ООО «Научно-исследовательский производственный комплекс «Экосистема инноваций»  Павел Федоров подписали соглашение о сотрудничестве в рамках форума «Технопром». По условиям договора ООО «НИПК «Экосистема инноваций» выступает инвестором, а АО «Академпарк» (управляющая компания технопарка) берёт на себя функции заказчика-застройщика (т.е. организует весь процесс строительства — организация проектирования, привлечение подрядчиков, контроль хода строительства и т.д.) при создании нового объекта, предназначенного для размещения участников консорциума — здания с производственными, лабораторными и офисными помещениями, общей площадью более 24 тыс. кв.м.  Прогнозный объём инвестиций — около 1,3 млрд руб., срок готовности объекта — IV квартал 2024 года.

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Напомним, речь идет о реализации проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка Новосибирска на период 2021-2027 годов». Проект парка Дмитрий Верховод представлял  на заседании инвестиционного совета региона в апреле 2021 года. Это вторая очередь Технопарка. На первом участке площадью 63,7 тысячи кв. м планируется разместить до 6 типовых двухэтажных модулей площадью 5,1 тысячи кв. м, где на первом этаже высотой в 6 м будут расположены производственные помещения, а на втором высотой 4 м — лабораторные. На участке также планируется «посадить» 2 офисных здания площадью по 18 тысяч кв. м, где будет размещаться инфраструктура.

Суммарный объём инвестиций оценивается на уровне 3 млрд руб. В ходе реализации проекта планируется создать более 900  новых рабочих мест в компаниях-резидентах (с 2027 года). Сумма налоговых платежей в консолидированный бюджет Новосибирской области за период окупаемости проекта, до 2032 года, составит 2,2 млрд рублей.

ООО «НИПК «Экосистема инноваций» — это консорциум, объединяющий 9 высокотехнологичных предприятий региона, нуждающихся в новых производственных площадях, связывающих перспективы своего развития с экосистемой Академпарка, и готовых вложить деньги в развитие его инфраструктуры. Ряд из участников консорциума — действующие резиденты технопарка (ООО «Медико-биологический союз», ООО «Биолабмикс», ООО «Специальные технологии» и др.), пояснили редакции Infopro54 в пресс-службе Технопарка.

 

Ранее редакция рассказывала о запуске еще одного проекта Академпарка –производственного кампуса

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Рубрики : Бизнес Недвижимость Технологии

Регионы: Новосибирск

Теги : Технопарк Новосибирска инновации инвестиции


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