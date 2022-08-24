Федеральный спикер бесплатно обучит новосибирцев управлению микробизнесом

Приглашаем собственников микро- и малого бизнеса, руководителей подразделений и отделов на интерактивный тренинг «Профессия – руководитель». Участники программы научатся оптимизировать бизнес-процессы, делегировать задачи и эффективно использовать главные управленческие инструменты.
Тренинг пройдет бесплатно при поддержке центра «Мой бизнес» Новосибирской области. Принять участие могут только ИП и ООО, действующие на территории Новосибирской области более 1 года.
В программе тренинга актуальные темы:
Экспертом тренинга станет Александр Глок, бизнес-тренер, эксперт в вопросах лидерства, управленческих компетенций и создания высокоэффективных команд. Федеральный спикер АО «Деловая среда» Сбера, сертифицированный тренер образовательных программ Минэкономразвития РФ. 20 лет работал в качестве владельца, руководителя и топ-менеджера коммерческих и производственных компаний. В 2012 году основал и возглавил НО «Фонд развития МСП Томской области» (в настоящее время центр «Мой бизнес»). 10 000+ предпринимателей получили поддержку своего бизнеса, участвуя в программах Фонда, за 8 лет работы программы 1 100 её выпускников открыли собственное дело, 70% из них остаются предпринимателями.
Мероприятие пройдет с 12 по 14 сентября в большом зале центра «Мой бизнес» по адресу: ул. Сибревкома, 9в (вход со стороны Ипподромской). Время проведения: с 9:30 до 18:00. Регистрация обязательна.
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Возраст 18+
Фото предоставлено АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области»
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