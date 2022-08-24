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Федеральный спикер бесплатно обучит новосибирцев управлению микробизнесом

  • 24/08/2022, 12:40
Обучение в Новосибирске
В центре «Мой бизнес» пройдет бесплатный трехдневный тренинг с федеральным экспертом по вопросам развития лидерских качеств и управленческих компетенций.

Приглашаем собственников микро- и малого бизнеса, руководителей подразделений и отделов на интерактивный тренинг «Профессия – руководитель». Участники программы научатся оптимизировать бизнес-процессы, делегировать задачи и эффективно использовать главные управленческие инструменты.

Тренинг пройдет бесплатно при поддержке центра «Мой бизнес» Новосибирской области. Принять участие могут только ИП и ООО, действующие на территории Новосибирской области более 1 года.

В программе тренинга актуальные темы:

  • как освободиться от рутины, выделить время для решения задач развития бизнеса;
  • настройка и оптимизация бизнес-процессов в компании;
  • как заменить управление «по интуиции» управлением на основе данных;
  • делегирование задач, выстраивание системы контроля результатов;
  • как получать запланированные результаты от сотрудников на системной основе;
  • формирование и развитие команды;
  • как поверить в себя и свои возможности, научиться управлять своими целями и приоритетами.

Экспертом тренинга станет Александр Глок, бизнес-тренер, эксперт в вопросах лидерства, управленческих компетенций и создания высокоэффективных команд. Федеральный спикер АО «Деловая среда» Сбера, сертифицированный тренер образовательных программ Минэкономразвития РФ. 20 лет работал в качестве владельца, руководителя и топ-менеджера коммерческих и производственных компаний. В 2012 году основал и возглавил НО «Фонд развития МСП Томской области» (в настоящее время центр «Мой бизнес»). 10 000+ предпринимателей получили поддержку своего бизнеса, участвуя в программах Фонда, за 8 лет работы программы 1 100 её выпускников открыли собственное дело, 70% из них остаются предпринимателями.

Мероприятие пройдет с 12 по 14 сентября в большом зале центра «Мой бизнес» по адресу: ул. Сибревкома, 9в (вход со стороны Ипподромской). Время проведения: с 9:30 до 18:00. Регистрация обязательна.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ТРЕНИНГ

Возраст 18+

Фото предоставлено АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области»

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : центр «Мой бизнес» Бизнес образование бизнес


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