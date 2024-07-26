В Новосибирской области планируют реализацию проекта по расширению Чуйского тракта на территории региона

Вопросы по реализации проекта капитального ремонта автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт», предполагающего расширение дорожного полотна с двух до четырех полос движения, обсудили в ходе рабочей встречи председатель правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Андрей Травников.

Тема была обозначена в ходе консультаций министерства транспорта Новосибирской области с Министерством транспорта России.

По седениям ФКУ «Сибуправтодор», на сегодняшний день движение на Чуйском тракте перегружено. Наряду с этим, наибольшая интенсивность фиксируется на участке, проходящем по территории Новосибирской области, с пиковыми значениями в районе новосибирского Академгородка и города Бердска — до 78 тыс. автомобилей в сутки с ежегодным ростом трафика. В связи с этим автомобильную дорогу требуется расширить с двух до четырех полос движения.