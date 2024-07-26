В Новосибирской области планируют реализацию проекта по расширению Чуйского тракта на территории региона

Вопросы по реализации проекта капитального ремонта автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт», предполагающего расширение дорожного полотна с двух до четырех полос движения, обсудили в ходе рабочей встречи председатель правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Андрей Травников.
Тема была обозначена в ходе консультаций министерства транспорта Новосибирской области с Министерством транспорта России.
По седениям ФКУ «Сибуправтодор», на сегодняшний день движение на Чуйском тракте перегружено. Наряду с этим, наибольшая интенсивность фиксируется на участке, проходящем по территории Новосибирской области, с пиковыми значениями в районе новосибирского Академгородка и города Бердска — до 78 тыс. автомобилей в сутки с ежегодным ростом трафика. В связи с этим автомобильную дорогу требуется расширить с двух до четырех полос движения.
— Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» позволит обеспечить существующий трафик создав комфорт и безопасность движения туристическому потоку и увеличить количество перевезенных грузов, —прокомментировал министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский.
Фото предоставлено пресс-службой правительства НСО
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru