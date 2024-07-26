Более 400 кг опасных арбузов забрали у мигрантов на Хилокской в Новосибирске

У мигрантов с улицы Хилокской в Новосибирске изъяли более 400 кг фруктов и овощей, которыми они торговали, нарушая всяческие правила и требования. Продукция валялась прямо на обочине Ордынского шоссе.

— Вот так лежат арбузы, которые ждут своих покупателей на улице Хилокской у «продавцов», которые сбывают свой товар прямо на обочине оживленной магистрали. Покупка сезонных овощей и фруктов в местах, где отсутствуют элементарные санитарные условия, а товар лежит на земле возле проезжей части, — риск для здоровья покупателей, — комментируют сотрудники районной администрации, прибывшие с рейдом вместе с полицейскими.

Увидев проверяющих, торговцы побросали свое добро и разбежались в разные стороны.

В мэрии Новосибирска отметили, что с начала года в Ленинском районе было проведено 90 рейдов. На нарушителей составлено 136 протоколов, изъято более 1 тонны плодово-овощной продукции.

Ранее редакция сообщала о том, что 8 автомобилей и почти 3 тонны фруктов за неделю изъяли у иностранных специалистов в Хилокском микрорайоне.