Более 400 кг опасных арбузов забрали у мигрантов на Хилокской в Новосибирске

У мигрантов с улицы Хилокской в Новосибирске изъяли более 400 кг фруктов и овощей, которыми они торговали, нарушая всяческие правила и требования. Продукция валялась прямо на обочине Ордынского шоссе.
— Вот так лежат арбузы, которые ждут своих покупателей на улице Хилокской у «продавцов», которые сбывают свой товар прямо на обочине оживленной магистрали. Покупка сезонных овощей и фруктов в местах, где отсутствуют элементарные санитарные условия, а товар лежит на земле возле проезжей части, — риск для здоровья покупателей, — комментируют сотрудники районной администрации, прибывшие с рейдом вместе с полицейскими.
Увидев проверяющих, торговцы побросали свое добро и разбежались в разные стороны.
В мэрии Новосибирска отметили, что с начала года в Ленинском районе было проведено 90 рейдов. На нарушителей составлено 136 протоколов, изъято более 1 тонны плодово-овощной продукции.
Ранее редакция сообщала о том, что 8 автомобилей и почти 3 тонны фруктов за неделю изъяли у иностранных специалистов в Хилокском микрорайоне.
Источник фото: Телеграм-канал мэрии Новосибирска, видео: группа «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» в ВКонтакте.
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