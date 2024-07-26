Гимнасты со всей страны приедут в Новосибирск

В Новосибирской области с 31 июля по 4 августа 2024 года состоится Кубок России по спортивной гимнастике.
Участники были отобраны по результатам национального чемпионата, поэтому в мероприятии проявят себя лучшие тренеры и спортсмены.
Как говорится в сообщении пресс-службы правительства региона, кубок будет проведен в центре Евгения Подгорного.
Всего в соревнованиях примут участие 69 сильнейших гимнастов России. Новосибирский регион будет представлять спортсмен центра Артем Сметанин.
Ранее редакция сообщала о том, что золотые медали в подводном спорте и слаломе завоевали спортсменки из Новосибирска.
Источник фото: Правительства Новосибирской области
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru