В Новосибирской области под угрозой изъятия находятся 605 ипотечных квартир

По данным аналитиков коллекторского агентства «Долговой Консультант», основанным на изучении статистики Банка России, Минстроя и Росстата, за четыре месяца с начала текущего года объем просроченной ипотечной задолженности в новосибирских банках эквивалентен 10 квартирам. Эквивалент текущей ипотечной просроченной задолженности (без учета кредитов на покупку строящегося жилья) равен 605 квартирам.

За январь-апрель объем ипотечной просроченной задолженности в Новосибирской области сократился на 2% до 1 136 млн. рублей.

В целом по стране объем задолженности по ипотеке сократился на 6% до 54,9 млрд рублей, а за год, с апреля 2021 года по апрель 2022-го – на 15% или 9,9 млрд рублей.

По данным экспертов, сокращение просроченной ипотеки вывело на рынок жилья не менее 1593 квартир. Текущий эквивалент просроченной ипотеки превысил 24838 квартир. В регионах-лидерах по числу квартир, которые находятся под угрозой изъятия, также оказались Московская (1966 квартир), Тюменская (970) области, Красноярский край (885), Новосибирская область (605) и другие.

Как правило, квартиры выходят на продажу с дисконтом. При изъятии залога по решению суда и выставлению квартиры на публичные торги дисконт от ее рыночной стоимости может достигать до 40%.

— Если брать усредненные значения стоимости одного квадрата жилья, по версии Минстроя, для социальных выплат на II квартал 2022 года, среднюю площадь жилой площади на одну душу населения в РФ, 26,9 м2, то получается, что на начало мая в стране под угрозой изъятия банками 24,8 тысячи квартир, тогда как два года назад их было не более 24 тысяч. И эти квартиры постепенно выходят на свободный рынок, оказывая некоторое давление на уровень цен, — говорит Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант».

По оценке эксперта, уровень просроченной ипотечной задолженности сегодня не превышает 1% от общего ипотечного портфеля банков. Снижение проблемных портфелей связано с ростом цен на недвижимость и продажей залоговых квартир должниками, как в досудебном урегулировании, так и после вынесения решения суда об изъятии предмета залога и реализации его на публичных торгах.