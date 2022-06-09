Первый частный колледж в Новосибирске разделился надвое

— 7 июня я написал заявление о завершении полномочий директора «Новосибирского городского открытого колледжа» (НГОК) и выходе из состава его учредителей. С июля я и наша команда не будет иметь к НГОК никакого отношения, — сообщил в соцсети экс-руководитель колледжа Сергей Чернышов.

Редакции Infopro54 он пояснил, что это его осознанное, внутреннее и добровольное решение, не принятое под давлением внешних обстоятельств.

Сейчас на образовательном рынке Новосибирска будут работать два юрлица — «Новосибирский городской открытый колледж» и «Новоколледж». Первый проект открыт в 2019 году. Одним из ключевых инвесторов выступает ректор Московского института психоанализа, кандидат экономических наук Лев Сурат. Учредителями НГОК также являются Екатерина Соловьева, Александр Демидов, ранее в этот список входил Сергей Чернышов.

Проект «Новоколледж» зарегистрирован как юрлицо недавно. Образовательное учреждение уже получило все лицензии и начало набор студентов. Проект будет развиваться за счет собственных и привлеченных средств.

— С учредителями и частью команды НГОК у нас разошлись представления о том, как нужно развивать колледж, и мы решили, что каждый проект будет работать на рынке в отдельности. Часть коллектива останется в НГОК, часть перейдет в «Новоколледж». Педагоги сейчас определяются, — говорит собеседник редакции. — Студенты также будут определяться, в какой организации продолжить обучение. Кроме того, в этом году мы планируем набрать 400-500 новых студентов после 9 и 11 класса.

По словам Чернышова, большая часть инфраструктуры бывшего НГОК останется за «Новоколледжем». Речь идет о пяти площадках: в Академпарке, на площади Маркса, в Бердске и в микрорайоне ОбьГЭС, а также головное отделение — на Спартака,12. У НГОК останется основное здание — на улице Союза Молодежи — с большим актовым залом, аудиториями и оборудованием. Перечень специальностей пока будет идентичен: право, реклама, дизайн, коммерция, программирование.

— Мы договорились, чтобы в этом году избежать недобросовестной конкуренции, не депмпинговать по ценам, поэтому стоимость обучения не будет кардинально отличаться. Мы хотим дать возможность студентам сделать осознанный выбор, — говорит Чернышов.

По его словам, пока руководить НГОК станет один из учредителей — Александр Демидов, но уже в ближайшее время будет назначен новый директор.

Стоит также отметить, что предприниматель продолжит развивать «Новошколу». Он подчеркивает, что это исключительно его проект, не связанный с учредителями НГОК. Сейчас в школе учатся 40 детей. В сентябре планируется набрать еще 50 — в начальные классы. Школа расположена по адресу: 2-я Союза молодежи, 31.

АНО СПО «Новосибирский городской открытый колледж» приказом Министерства образования Новосибирской области от 23 июля 2019 года №281-Л получил первую в регионе лицензию 54Л01 0004556 на обучение по программам среднего профессионального образования. Это был первый частный колледж в Новосибирске. Инициатором его создания был Сергей Чернышов.

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