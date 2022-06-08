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Новосибирский предприниматель продал «солнечный» бизнес в России

  • 08/06/2022, 21:27
Автор:
новости России
Но продолжит его развивать за рубежом.

— Я продал компанию Neosun в России. После полугода согласования деталей мы закрыли сделку по поглощению российской дочки Neosun электротехническим холдингом IEK. В IEK также перешли эксклюзивные права на марку Neosun на территории РФ и Таможенного союза, — сообщил в соцсети собственник компании Neosun Energy (в России представлена ООО «Неосан Энерджи Рус») Илья Лихов (новосибирец). — За 4 года что мы работали в России, команда Neosun фактически сформировала рынок коммерческих солнечных электростанций и задала стандарты работы, на которые сегодня опираются многие наши «коллеги по цеху». Уверен, что сильные ребята из IEK укрепят и разовьют наш успех.

Стоимость сделки Лихов не комментирует.

Российский стартап-проект NEOSUN Energy могут перенести из КНР в Новосибирск

При этом предприниматель подчеркивает, что продолжает развивать продажи продуктов Neosun в других странах мира. Кроме того, он анонсировал запуск в ближайшие месяцы еще несколько интересных проектов в области Hi-Tech, MedTech и IT.

В Новосибирске компания Neosun в 2018 году установила электростанцию на крыше  БЦ «Кронос». В 2020-м запустила солнечную электростанцию мощностью 62 кВт на территории мобильной строительной площадки компании «Брусника», которая возводит микрорайон «Пшеница» в Краснообске. Кроме того, она участвовала в тендере по выбору подрядчика для создания солнечной станции «Новосибирскэнергосбыт».

В пресс-службе IEK GROUP редакции сообщили, что сделка находится в процессе оформления и  ее подробности будут представлены позже.

новости Новосибирска

IEK расширит производство в Новосибирске

IEK GROUP — российский производитель и поставщик электротехнической и светотехнической продукции. Основные производственные площади IEK GROUP расположены в России — в Тульской и Новосибирской областях. Всего предприятие производит 16,5 тысячи позиций продукции.

В 2021 году компания запустила на ПЛП Новосибирска первую очередь завода по производству пластиковых кабеленесущих систем. В марте 2022 замдиректора департамента ГК IEK Виктор Алексеев сообщил на пресс-конференции, что компания планирует построить в ПЛП еще один складской комплекс и промышленное предприятие для изготовления металлических шкафов.

Компания Neosun International Ltd зарегистрирована в Гонконге в декабре 2015 года. Производитель солнечных батарей и литий-ионных аккумуляторов нового поколения, разработчик готовых решений для систем хранения энергии (ESS). В России компания работает с марта 2017 как ООО «Неосан Энерджи Рус» (основная специализация — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, 100% акций принадлежит Илье Лихову). Решения и продукты компании установлены и эксплуатируются в 16 странах мира, включая страны Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, говорится на сайте Neosun Energy.

 

Ранее редакция сообщала, что опыт России в борьбе с кибератаками заинтересовал международное сообщество. 

Фото со страницы Ильи Лихова в соцсети

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Рубрики : Бизнес Технологии

Регионы: Россия

Теги : технологии солнечная энергетика бизнес


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