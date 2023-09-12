Вакцинация взрослых: что и когда ставить

Национальный календарь прививок

Взрослым людям вакцинация также помогает избежать заражения опасными вирусными и бактериальными инфекциями. Более того, массовый отказ от иммунизации незамедлительно приводит к вспышкам инфекций, которые остались, казалось бы, в прошлом. А многие прививки, сделанные в детстве, во взрослом возрасте требуют повторения.

Национальный календарь прививок существует в России более 160 лет. Он периодически пересматривается. На сегодняшний день в нем есть две категории прививок: обязательные и дополнительные. Первые защищают от самых тяжелых и смертельных инфекций. Вторые делать желательно, но каждый сам принимает решение, прививаться или нет.

Как рассказала врач-эпидемиолог клиники «Эксперт» Регина Насырова, вакцинация особенно необходима людям определенных профессий (медицинские работники, педагоги, военнослужащие), а также людям с хроническими заболеваниями. Кроме того, вакцинация рекомендована тем, у кого нет данных о предыдущей иммунизации.

При нарушении сроков иммунизации нет необходимости начинать все заново: большинство схем вакцинации допускают отклонения от графика, нужно просто продолжать прививки даже после перерыва.

Врач-онколог, главный врач клиники «Эксперт» Михаил Пимкин добавил, что для онкологических пациентов возможность прививок зависит от того, в какой моменте лечения пациент находится.

— Если пациент излечен и находится в наблюдении, то разрешены практически все прививки. В стадии активного лечения к каждому пациенту применяется индивидуальный подход, — отметил он.

Среди обязательных прививок в национальном календаре значатся вакцинация против вирусного гепатита В, гемофильной, пневмококковой инфекции, гриппа, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита (свинки).

Вирусный гепатит В

Вирус гепатита В во многих случаях приводит к развитию цирроза и рака печени. Ежегодно в России от них умирают около 1 млн человек, а среди всех причин смерти эта инфекция занимает 9 место.

Передача вируса происходит при контакте с кровью и другими биологическими жидкостями: при половом контакте, во время медицинских или косметологических процедур.

Массовая иммунизация населения (детей и взрослых) против гепатита В началась с 2006 года, и многие взрослые до сих пор остаются непривитыми. Вакцинацию проводят непривитым взрослым до 55 лет.

Особенно актуальны прививки против гепатита В для лиц отдельных профессий, прежде всего медицинских работников, имеющих контакт с кровью.

Хронический гепатит В не лечится, терапия только облегчает течение заболевания.

Коклюш, дифтерия и столбняк

Последняя вспышка дифтерии в Новосибирской области была зарегистрирована в 1996-1998 годах. Ее основной причиной стал массовый отказ от вакцинации. Следует отметить, что заболевание протекает тяжело, приводит к удушью, поражает сердце, мышцы и нервную систему. Оно может вызвать паралич, а в 10% случаев заканчивается летально.

Противостолбнячная и противодифтерийная вакцины не дают пожизненного иммунитета. Согласно российскому Национальному календарю профилактических прививок, от дифтерии и столбняка необходимо прививаться всем взрослым с 18 лет каждые 10 лет от даты последней ревакцинации (как правило, ее делают в 14 лет). Чаще всего это один препарат сразу от двух инфекций, содержащий отдельные антигены бактерий. Первой дозой может служить трехвалентная вакцина, защищающая еще и от коклюша.

Пневмококковая инфекция

Прививки против пневмококковой инфекции показаны взрослым, в первую очередь пожилым (после 65 лет), имеющим любые хронические заболевания, особенно угнетающие иммунитет (сахарный диабет, заболевания крови, болезни печени, ВИЧ-инфекция и др.). Для лиц более молодого возраста эта прививка также актуальна, особенно для лиц определенных профессий (медицинских работников, работников образования, торговли, транспорта), то есть тех, чья профессия связана с широким кругом общения.

Краснуха

Это заболевание наиболее опасно для беременных женщин. Заражение во время беременности приводит к развитию множественных тяжелых пороков развития и гибели ребенка внутриутробно. Вакцинация проводится в детском возрасте. В возрасте 18-25 лет прививают женщин: неболевших, непривитых, привитых однократно против краснухи, не имеющих сведений о прививках против краснухи.

Корь

Взрослые люди обычно переносят корь тяжелее, чем дети. Это вирусное заболевание, которое распространяется воздушно-капельным путем. Оно крайне контагиозное: вирус может распространиться на несколько этажей в многоэтажном доме.

Курс вакцинации у детей состоит из двух доз. Взрослых, не болевших корью ранее, непривитых или привитых против кори однократно, прививают в возрасте до 35 лет. До 55 лет включительно прививают взрослых, относящихся к группам риска (медицинские работники, работники образовательных организаций и пр.).

У людей, перенесших заболевание, а также после вакцинации формируется стойкий длительный иммунитет к этой инфекции.

Клещевой энцефалит

Новосибирская область является неблагополучным по клещевому вирусному энцефалиту регионом. Это инфекционное заболевание, которое поражает центральную нервную систему. Его переносчики — иксодовые клещи, заражение происходит через укус.

Первичная вакцинация от клещевого энцефалита состоит из двух прививок. Первую прививку лучше сделать осенью, вторую — в конце зимы, чтобы к наступлению тепла у человека успел сформироваться иммунитет. В следующий раз необходимо вакцинироваться через год. Раз в 3 года надо делать ревакцинацию.

Туберкулез

В Новосибирской области сохраняется напряженная ситуация с туберкулезом. Несмотря на то, что за последние 10 лет в Новосибирской области показатель заболеваемости и смертности снизился в 2 раза, он превышает среднероссийские данные в 1,5-2 раза.

Прививка от туберкулеза взрослым людям ставится до 30-летнего возраста, при отсутствии противопоказаний и на фоне отрицательной пробы Манту. Взрослые, чтобы пройти ревакцинацию от туберкулеза, не должны быть инфицированы и в прошлом не иметь перенесенного заболевания. Обычно ревакцинацию проводят в возрасте 23-29 лет.

Грипп

Обычный грипп нередко протекает с осложнениями, особенно у людей с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями сердца, легких и других органов, а также во время беременности. Грипп особенно опасен взрослым старше 60 лет. ВОЗ рекомендует ежегодную вакцинацию пожилым и людям из группы риска, беременным женщинам, а также работникам здравоохранения. Прививаться следует до начала эпидемического сезона — для выработки антител нужны около 2 недель. Вакцинация снижает риск развития осложнений на 40-60%.

Дополнительные прививки

Среди дополнительных прививок, которые сегодня за свой счет может сделать любой человек, — вакцинация от папилломавирусной, менингококковой и ротавирусной инфекции, а также от ветряной оспы.

Как пояснила редакции Infopro54 врач-гинеколог, гинеколог-эндокринолог 2 категории клиники «Эксперт» Анна Сизикова, в гинекологии существует только один вид прививки — от вируса папилломы человека (ВПЧ).

— Этот вирус имеет серьезное значение в развитии рака шейки матки, так как огромный процент данной патологии ассоциирован именно с ВПЧ. Клиническое значение имеют только высокоонкогенные штаммы ВПЧ. В нашей стране есть 2 вида прививок. «Церварикс» защищает от 2 типов — 16 и 18, которые являются самыми частыми. «Гардасил» защищает от 4 типов ВПЧ — кроме 16 и 18, еще от 6 и 11. Последние вызывают кондиломы. В Европе существует вакцина от 9 типов вируса, — рассказала эксперт.

Она уточнила, что в идеале прививку ставят девочкам до начала половой жизни, примерно в 9-12 лет, но возможна вакцинация и во взрослом возрасте, до 45 лет. Помимо рака шейки матки и вульвы, вакцина значительно снижает риск развития онкологического процесса в прямой кишке и влагалище.

— Обследоваться на ВПЧ перед прививкой не требуется, так как вакцина влияет и на перекрестные штаммы. Даже если в организме есть какой-то из типов, то на остальные типы действие будет. Рекомендовано также прививать мальчиков в возрасте 9-12 лет, так как у них снижается риск развития рака полового члена и прямой кишки. Кроме того ВПЧ передается половым путем, и прививка мальчиков будет являться профилактикой передачи вируса.

С чего начать?

К прививкам необходимо подходить осознанно. Основное и самое важное правило: прививку нужно делать только здоровому человеку.

— Чтобы выбрать подходящую прививку, необходимо обязательно проконсультироваться с врачом, — говорит Региона Насырова. — Врач определяет текущее состояние человека, выясняет наличие побочных реакций в анамнезе и противопоказаний. И уже в соответствии с этим, согласно национальному календарю профилактических прививок, доктор назначает вакцинацию.

После прививки может возникнуть либо поствакцинальная реакция — небольшой дискомфорт и изменения в самочувствии, которые проходят сами по себе, либо осложнения. Осложнениями после вакцинации считаются повышение температуры, аллергия, неврит, нарушение чувствительности или судороги.

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