Рекламодателям

Вакцинация взрослых: что и когда ставить

  • 12/09/2023, 16:24

Вакцинация взрослых: что и когда ставить
Многие думают, что прививки необходимо делать только в детском возрасте. Некоторые прививки, сделанные ребенку, взрослым необходимо повторить.

Национальный календарь прививок

Взрослым людям вакцинация также помогает избежать заражения опасными вирусными и бактериальными инфекциями. Более того, массовый отказ от иммунизации незамедлительно приводит к вспышкам инфекций, которые остались, казалось бы, в прошлом. А многие прививки, сделанные в детстве, во взрослом возрасте требуют повторения.

Национальный календарь прививок существует в России более 160 лет. Он периодически пересматривается. На сегодняшний день в нем есть две категории прививок: обязательные и дополнительные. Первые защищают от самых тяжелых и смертельных инфекций. Вторые делать желательно, но каждый сам принимает решение, прививаться или нет.

Как рассказала врач-эпидемиолог клиники «Эксперт» Регина Насырова, вакцинация особенно необходима людям определенных профессий (медицинские работники, педагоги, военнослужащие), а также людям с хроническими заболеваниями. Кроме того, вакцинация рекомендована тем, у кого нет данных о предыдущей иммунизации.

При нарушении сроков иммунизации нет необходимости начинать все заново: большинство схем вакцинации допускают отклонения от графика, нужно просто продолжать прививки даже после перерыва.

Вакцинация взрослых: что и когда ставитьВрач-онколог, главный врач клиники «Эксперт» Михаил Пимкин добавил, что для онкологических пациентов возможность прививок зависит от того, в какой моменте лечения пациент находится.

— Если пациент излечен и находится в наблюдении, то разрешены практически все прививки. В стадии активного лечения к каждому пациенту применяется индивидуальный подход, — отметил он.

Среди обязательных прививок в национальном календаре значатся вакцинация против вирусного гепатита В, гемофильной, пневмококковой инфекции, гриппа, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита (свинки).

Вирусный гепатит В

Вирус гепатита В во многих случаях приводит к развитию цирроза и рака печени. Ежегодно в России от них умирают около 1 млн человек, а среди всех причин смерти эта инфекция занимает 9 место.

Передача вируса происходит при контакте с кровью и другими биологическими жидкостями: при половом контакте, во время медицинских или косметологических процедур.

Массовая иммунизация населения (детей и взрослых) против гепатита В началась с 2006 года, и многие взрослые до сих пор остаются непривитыми. Вакцинацию проводят непривитым взрослым до 55 лет.

Особенно актуальны прививки против гепатита В для лиц отдельных профессий, прежде всего медицинских работников, имеющих контакт с кровью.

Хронический гепатит В не лечится, терапия только облегчает течение заболевания.

Коклюш, дифтерия и столбняк

Последняя вспышка дифтерии в Новосибирской области была зарегистрирована в 1996-1998 годах. Ее основной причиной стал массовый отказ от вакцинации. Следует отметить, что заболевание протекает тяжело, приводит к удушью, поражает сердце, мышцы и нервную систему. Оно может вызвать паралич, а в 10% случаев заканчивается летально.

Противостолбнячная и противодифтерийная вакцины не дают пожизненного иммунитета. Согласно российскому Национальному календарю профилактических прививок, от дифтерии и столбняка необходимо прививаться всем взрослым с 18 лет каждые 10 лет от даты последней ревакцинации (как правило, ее делают в 14 лет). Чаще всего это один препарат сразу от двух инфекций, содержащий отдельные антигены бактерий. Первой дозой может служить трехвалентная вакцина, защищающая еще и от коклюша.

Пневмококковая инфекция

Прививки против пневмококковой инфекции показаны взрослым, в первую очередь пожилым (после 65 лет), имеющим любые хронические заболевания, особенно угнетающие иммунитет (сахарный диабет, заболевания крови, болезни печени, ВИЧ-инфекция и др.). Для лиц более молодого возраста эта прививка также актуальна, особенно для лиц определенных профессий (медицинских работников, работников образования, торговли, транспорта), то есть тех, чья профессия связана с широким кругом общения.

Краснуха

Это заболевание наиболее опасно для беременных женщин. Заражение во время беременности приводит к развитию множественных тяжелых пороков развития и гибели ребенка внутриутробно. Вакцинация проводится в детском возрасте. В возрасте 18-25 лет прививают женщин: неболевших, непривитых, привитых однократно против краснухи, не имеющих сведений о прививках против краснухи.

Корь

Взрослые люди обычно переносят корь тяжелее, чем дети. Это вирусное заболевание, которое распространяется воздушно-капельным путем. Оно крайне контагиозное: вирус может распространиться на несколько этажей в многоэтажном доме.

Курс вакцинации у детей состоит из двух доз. Взрослых, не болевших корью ранее, непривитых или привитых против кори однократно, прививают в возрасте до 35 лет. До 55 лет включительно прививают взрослых, относящихся к группам риска (медицинские работники, работники образовательных организаций и пр.).

У людей, перенесших заболевание, а также после вакцинации формируется стойкий длительный иммунитет к этой инфекции.

Клещевой энцефалит

Новосибирская область является неблагополучным по клещевому вирусному энцефалиту регионом. Это инфекционное заболевание, которое поражает центральную нервную систему. Его переносчики — иксодовые клещи, заражение происходит через укус.

Первичная вакцинация от клещевого энцефалита состоит из двух прививок. Первую прививку лучше сделать осенью, вторую — в конце зимы, чтобы к наступлению тепла у человека успел сформироваться иммунитет. В следующий раз необходимо вакцинироваться через год. Раз в 3 года надо делать ревакцинацию.

Туберкулез

В Новосибирской области сохраняется напряженная ситуация с туберкулезом. Несмотря на то, что за последние 10 лет в Новосибирской области показатель заболеваемости и смертности снизился в 2 раза, он превышает среднероссийские данные в 1,5-2 раза.

Прививка от туберкулеза взрослым людям ставится до 30-летнего возраста, при отсутствии противопоказаний и на фоне отрицательной пробы Манту. Взрослые, чтобы пройти ревакцинацию от туберкулеза, не должны быть инфицированы и в прошлом не иметь перенесенного заболевания. Обычно ревакцинацию проводят в возрасте 23-29 лет.

Грипп

Обычный грипп нередко протекает с осложнениями, особенно у людей с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями сердца, легких и других органов, а также во время беременности. Грипп особенно опасен взрослым старше 60 лет. ВОЗ рекомендует ежегодную вакцинацию пожилым и людям из группы риска, беременным женщинам, а также работникам здравоохранения. Прививаться следует до начала эпидемического сезона — для выработки антител нужны около 2 недель. Вакцинация снижает риск развития осложнений на 40-60%.

Дополнительные прививки

Среди дополнительных прививок, которые сегодня за свой счет может сделать любой человек, — вакцинация от папилломавирусной, менингококковой и ротавирусной инфекции, а также от ветряной оспы.

Вакцинация взрослых: что и когда ставитьКак пояснила редакции Infopro54 врач-гинеколог, гинеколог-эндокринолог 2 категории клиники «Эксперт» Анна Сизикова, в гинекологии существует только один вид прививки — от вируса папилломы человека (ВПЧ).

— Этот вирус имеет серьезное значение в развитии рака шейки матки, так как огромный процент данной патологии ассоциирован именно с ВПЧ. Клиническое значение имеют только высокоонкогенные штаммы ВПЧ. В нашей стране есть 2 вида прививок. «Церварикс» защищает от 2 типов — 16 и 18, которые являются самыми частыми. «Гардасил» защищает от 4 типов ВПЧ — кроме 16 и 18, еще от 6 и 11. Последние вызывают кондиломы. В Европе существует вакцина от 9 типов вируса, — рассказала эксперт.

Она уточнила, что в идеале прививку ставят девочкам до начала половой жизни, примерно в 9-12 лет, но возможна вакцинация и во взрослом возрасте, до 45 лет. Помимо рака шейки матки и вульвы, вакцина значительно снижает риск развития онкологического процесса в прямой кишке и влагалище.

— Обследоваться на ВПЧ перед прививкой не требуется, так как вакцина влияет и на перекрестные штаммы. Даже если в организме есть какой-то из типов, то на остальные типы действие будет. Рекомендовано также прививать мальчиков в возрасте 9-12 лет, так как у них снижается риск развития рака полового члена и прямой кишки. Кроме того ВПЧ передается половым путем, и прививка мальчиков будет являться профилактикой передачи вируса.

С чего начать?

К прививкам необходимо подходить осознанно. Основное и самое важное правило: прививку нужно делать только здоровому человеку.

Вакцинация взрослых: что и когда ставить— Чтобы выбрать подходящую прививку, необходимо обязательно проконсультироваться с врачом, — говорит Региона Насырова. — Врач определяет текущее состояние человека, выясняет наличие побочных реакций в анамнезе и противопоказаний. И уже в соответствии с этим, согласно национальному календарю профилактических прививок, доктор назначает вакцинацию.

После прививки может возникнуть либо поствакцинальная реакция — небольшой дискомфорт и изменения в самочувствии, которые проходят сами по себе, либо осложнения. Осложнениями после вакцинации считаются повышение температуры, аллергия, неврит, нарушение чувствительности или судороги.

ИМЕЮТСЯ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ
СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Фото: freepik.com — freepik 

155

Рубрики : Медицина

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : профилактика прививки здоровье


Самолет сел в поле
ВЭФ-2023
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pUkpQXoEb1ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUkpQXoDyaЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqk7TgbuGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUkpQXnZd2ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pUkpQXntoKЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Участники спецоперации будут получать полную компенсацию военной пенсии
12/09/23 9:35
Мобилизованный Егор Мякин из Бердска погиб в зоне СВО
11/09/23 16:21
Набор добровольцев в отряд операторов БПЛА
30/08/23 12:51

Первый сетевой фуд-холл в Новосибирске создают в Калейдоскопе

Торговый центр полностью обновляет пул арендаторов и меняет концепцию.
Читать далее >>

Летчик-испытатель Владимир Барсук прокомментировал посадку рейса «Сочи-Омск»

Все живы — это главное, сказал заслуженный летчик-испытатель РФ.
Читать далее >>

Стасу Макееву требуется восстановительное лечение после тяжелого ДТП

Необходимо собрать — 1 094 478 рублей.
Читать далее >>

В горсовет Бердска на довыборах прошли справедливоросс и единоросс

Борьба за мандаты была конкурентной.
Читать далее >>

Аутсайдером по голосованию на выборах губернатора Новосибирской области стал Бердск

В Новосибирске — Октябрьский район.
Читать далее >>

На муниципальных выборах в Новосибирской области 37 мандатов у Единой России

Всего на выборах замещалось 47 депутатских мандатов.
Читать далее >>

В Новосибирске может появиться второй Горводоканал

Предполагается, что эта компания будет единым оператором ливневой канализации.
Читать далее >>

Роман Яковлев проголосовал на выборах губернатора Новосибирской области

Избирательные участки закроются менее, чем через 5 часов.
Читать далее >>

Мэр Новосибирска проголосовал на выборах губернатора

Анатолий Локоть пришел на избирательный участок в последний день голосования.
Читать далее >>

На выборах проголосовали более 500 тыс новосибирцев

Избирательные участки открыты до 20.00.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Вероника Рукавишников, директор ивент-агентства «ВМЕСТЕ! Event group»

Вероника Рукавишникова: На рынке растет доля мегаивентов

Если раньше заказчики продвигали свой бренд или продукцию, то сейчас этот формат наиболее интересен для проведения деловых мероприятий.
Все материалы
Самолет сел в поле
ВЭФ-2023
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Вакцинация взрослых: что и когда ставить
12/09/23 16:24
Медицина
Бастрыкин взял на контроль факт травмирования девочки в веревочном парке в Новосибирске
12/09/23 16:22
Право&Порядок
Мэр Бердска получил почетную грамоту президента России
12/09/23 16:21
Политика
Первый сетевой фуд-холл в Новосибирске создают в Калейдоскопе
12/09/23 16:05
Бизнес Город
Хроники спасения рейса «Сочи-Омск» (видео)
12/09/23 15:57
Происшествия
В Новосибирске автобус №55 меняет маршрут и название
12/09/23 15:21
Город Транспорт
Новосибирск готов к старту нового отопительного сезона
12/09/23 14:58
Энергетика&ЖКХ
«Дебилы написали невыполнимое!» — новосибирские аграрии об утилизации навоза
12/09/23 14:43
Агропром Власть
Работы по защите Колывани от подтоплений выполнит КузбассИнвестСтрой
12/09/23 14:30
Бизнес
Мужчина ночью устроил стрельбу из автомата в центре Новосибирска
12/09/23 13:56
Происшествия
Наследство 16 новосибирцев на сумму 1,2 миллиона рублей передано в федеральный бюджет
12/09/23 13:43
Право&Порядок
Новый учебник по истории представлен на открытом уроке в Новосибирской области
12/09/23 13:39
Власть Общество
Рынку МФО закручивают гайки перед сезоном новогодних покупок
12/09/23 13:31
Рынки
Пассажирам рейса «Сочи - Омск» выплатят по 100 тыс рублей и отправят в Омск на автобусах
12/09/23 13:05
Происшествия
Заведено уголовное дело в связи с аварийной посадкой авиарейса «Сочи-Омск»
12/09/23 13:02
Происшествия
Летчик-испытатель Владимир Барсук прокомментировал посадку рейса «Сочи-Омск»
12/09/23 12:40
Происшествия
В Новосибирской области стоимость минимального набора продуктов в августе — 5985 рублей
12/09/23 12:36
Экономика
Стало известно, кто владеет крупнейшими заводами Новосибирска
12/09/23 12:34
Бизнес
В 2024 году в Новосибирске могут повысить транспортный налог и платеж по патенту
12/09/23 12:05
Власть Финансы
В Новосибирске в рамках нацпроекта по ремонту дорог выявлено 445 замечаний
12/09/23 11:50
Город
Популярное
Вакцинация взрослых: что и когда ставить
12/09/23 16:24
Медицина
Чем опасен арбуз и кому стоит быть с ним вдвойне осторожным
12/09/23 10:26
На Кубани выявили вирус африканской чумы
11/09/23 17:46
Госдума призывает правительство отложить введение «закона о такси» из-за роста цен
11/09/23 14:06
Эксперты прогнозируют снижение цен на красную икру
11/09/23 10:08
Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых профессий
8/09/23 10:46
Новости компаний
ВТБ выдал более 45 млрд рублей по Дальневосточной ипотеке
12/09/23 14:43
Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила Топ-10 лучших доходных карт – Банки.ру
12/09/23 11:36
Сбербанк нарастил средства физлиц в августе
11/09/23 17:26
ВТБ: расчеты бизнеса в китайских юанях выросли в 6 раз
11/09/23 14:15
Рванём вперёд: новосибирский производитель игрушечных машин увеличит эффективность
8/09/23 16:42
Дан старт объединению брокеров ВТБ и Открытие
8/09/23 14:45

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Сентябрь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска