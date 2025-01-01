Почти 650 домов остались без электричества 1 января в Новосибирске

В Заельцовском районе Новосибирска без электричества в первый день нового года остались 641 дом. Аварийное отключение электроэнергии затронуло как жилые дома, так и социальные объекты. Свет погас у новосибирцев в 9:30 утра.

Как пишет Atas.Info, массовое отключение электричества в Новосибирске связано с аварией. Над её устранением уже работают специалисты. Свет в квартиры жителей Новосибирска обещали вернуть уже в 12.30.

Напомним, в Новосибирской области вводят дифференцированные тарифы на электроэнергию: стоимость киловатт-часа привязывают к потреблению электричества. На второе полугодие 2024 года тариф на электроэнергию для жителей региона предусмотрен в размере 3,66 рубля за кВт/ч, экономически обоснованный тариф — 5,38 рубля кВт/ч.

— Возникающая разница при формировании тарифа учитывается в тарифе прочих потребителей через перекрёстное субсидирование (То есть за население доплачивает бизнес. — Ред.). Кроме того, величина тарифа на электричество, установленная для населения Новосибирской области на 2024 год, находится ниже среднероссийского уровня, — отметила заместитель руководителя департамента по тарифам области Елена Марунченко на заседании комитета по ЖКХ.

Ранее редакция сообщала о том, что жители «Плющихинского» жилмассива в Новосибирске остались без тепла и горячей воды. Сообщение об отключениях от сервиса «Мой Новосибирск» людям пришло только после 14.00 дня.