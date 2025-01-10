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Владислав Бакальчук проиграл суд по активам Wildberries

  • 10/01/2025, 16:15
Автор: Оксана Мочалова
Владислав Бакальчук проиграл суд по активам Wildberries
Сумма иска превышала 350 млрд рублей

Арбитражный суд Московской области отказал Владиславу Бакальчуку в удовлетворении иска, которым он добивался признать недействительной сделку о передаче активов Wildberries в объединенную компанию РВБ. Также без удовлетворения осталась его жалоба.

Бакальчук подал иск к ООО «РВБ», ООО «Вайлдберриз» и Татьяне Ким (ранее Бакальчук) в октябре 2024 года. Помимо оспаривания сделки, он просил принять обеспечительные меры в отношении активов, запретить Татьяне Ким изменять устав компании, выполнять какие-либо регистрационные действия, выплачивать дивиденды и прочее. Сумма иска превышала 350 млрд рублей. Об этом говорится в материалах дела.

Суд не нашел оснований для признания сделки недействительной, так как Татьяне Ким принадлежат 99% в уставном капитале ООО «Вайлдберриз», а Бакальчуку — 1%.

Не согласившись с определением суда, Бакальчук обратился в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой. Он настаивал на отмене судебного решения «в связи с неполным выяснением обстоятельств, имеющих значение для дела, а также нарушением норм материального и процессуального права».

— Выслушав объяснения представителей сторон, исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, изучив доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд не находит оснований для изменения или отмены обжалуемого судебного акта, — говорится в документе.

Напомним, о планах по объединению маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ было объявлено в середине июня 2024 года. В заявлении компании сообщалось, что такая консолидация «позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ретейла и рекламы».

В начале июля зарегистрировано совместное предприятие — ООО «РВБ» с уставным капиталом в 20 млн рублей. Ее учредителями выступают ООО «Вайлдберриз» (принадлежит 65%) и ООО «Стинн» (принадлежит 35%). Гендиректор — исполнительный директор Russ Роберт Мирзоян. Также он возглавляет ООО «СТИНН» и ООО «Рус Аутдор» (все доли компании находятся в обременении у банка ВТБ).

В середине июля ООО «Вайлдберриз» переоформило на объединенную компанию 36 своих дочерних юрлиц, в их числе несколько региональных отделений.

В ноябре Wildberries и Russ объявили о выходе на рынок АЗС. Как сообщили в компании, сеть заправок находится на территории логистических центров Wildberries. Пока на них заправляются партнеры маркетплейса, но в перспективе объединенная компания планирует расширение сети и намерена открыть свои заправки для всех автомобилистов.

По данным Seldon Basis, 99% ООО «Вайлдберриз» образовано в январе 2006 года. Уставной капитал — 10,11 млн рублей. Совладельцами компании являются генеральный директор компании Татьяна Бакальчук (99% долей) и ее муж — Владислав Бакальчук (1%). Согласно финансовой отчетности за 2023 год, общая выручка онлайн-площадки составила 539 млрд руб. (в 2022 году — 317,2 млрд рублей, рост 70%), чистая прибыль — 18,9 млрд рублей (в 2022 году —10,1 млрд рублей). Основную часть доходов принесли агентские вознаграждения (221,6 млрд руб.) и розничные продажи товаров (121,85 млрд руб.). Выручка от экспорта продукции за год выросла почти в 7,5 раза, до 85,2 млрд руб., от рекламных услуг — в 3,7 раза, до 45,88 млрд руб.

Ранее редакция сообщала, что Владислав Бакальчук планирует построить в Новосибирске объекты light industrial. Они будут рассчитаны на селлеров маркетплейсов.

Фото редакции Infopro54, автор- Gensa Gensa

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : арбитражный суд Wildberries


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