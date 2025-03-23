В Новосибирской области появилась проблема с набором присяжных

На межведомственном совещании в Новосибирской области судьи обсудили проблему формирования коллегии присяжных заседателей в регионе. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

По словам председателя Новосибирского областного суда Людмилы Симанчевой, главной проблемой, с которой сталкиваются при формировании коллегии присяжных заседателей, является низкая явка кандидатов. Из 600 приглашённых приходят лишь 4-5 человек. Из-за этого уголовные дела, которые должны проходить с участием присяжных, могут не рассматриваться в течение года.

Симанчева рассказала о ситуациях, когда состав присяжных заседателей удавалось собрать только с восьмой попытки. Она отметила, что такие случаи являются скорее исключением, чем правилом.

По мнению областного суда, основной проблемой при формировании коллегии присяжных заседателей является качество списков кандидатов. Представители органов исполнительной власти не могут самостоятельно проверить каждого кандидата на наличие судимостей, психических заболеваний и других факторов, препятствующих участию в качестве присяжного заседателя.

Ранее редакция сообщала о том, что свыше 11 тысяч заявлений о банкротстве новосибирцев за год поступили в суд области. В ближайшие два года количество жителей региона, прошедших процедуру банкротства, может превысить 100 тысяч.