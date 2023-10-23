В Новосибирской области появились первые персональные медицинские помощники

На базе городской клинической поликлиники №1 Новосибирска 23 октября состоялся пресс-тур по демонстрации сервиса «Персональные медицинские помощники», который в этом году вошел в шорт-лист премии «Народное признание» XI конкурса проектов региональной информатизации «ПРОФ IT».

В шести регионах России, в том числе в Новосибирской области, на два года установлен экспериментальный правой режим в сфере цифровых инноваций по направлению медицинской деятельности, в рамках которого при помощи персональных медицинских устройств проводится дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом. Для реализации проекта минздрав и минцифра региона доработали и интегрировали с другими платформами медицинскую информационную систему Новосибирской области.

«Приборы дистанционного наблюдения регистрируются в платформе «Персональные медицинские помощники», проверяются на предмет безопасности, работоспособности. Только после этого сертифицированные тонометры и глюкометры можно будет найти в медицинской информационной системе Новосибирской области, установить программу наблюдения для пациента. Далее те значения, которые в рамках мониторинга считываются с приборов в режиме реального времени, передаются в специализированную информационную систему дистанционного мониторинга», – рассказала заместитель министра цифрового развития и связи региона Ирина Савельева.

В пилотном проекте участвуют 1-ая и 16-ая поликлиники Новосибирска, пациенты которых получили в безвозмездное пользование тонометры и глюкометры отечественного производства.

«Врач видит график показаний тонометра и может оценить их как в динамике, так и за любую конкретную дату. Критические значения подсвечиваются. Врач сразу понимает – было ли повышение давления разовым или же это систематическая ситуация, и необходимо проводить коррекцию базовой терапии, которую использует пациент. Такая же аналитика идет и при использовании глюкометра», – отметила заместитель главного врача поликлиники № 1 Анастасия Шуркевич.

По словам заместителя министра здравоохранения региона Александра Колупаева, в 2023 году в проекте участвуют 1345 пациентов, на 2024 год запланировано вовлечение еще 2500 человек.

«Перспектива развития проекта состоит в том, чтобы, отработав пилотную группу, пройдя клиническую апробацию по процессу оказания медицинской помощи, запланировано включение и дополнительных нозологий, и дополнительных приборов. Мы уже видим результат проекта – это возможность оперативно корректировать лечение пациентов с артериальной гипертензией на основе тех данных, которые мы получаем, это занимает 2-4 дня, что достаточно быстро для данной категории пациентов», – подчеркнул Александр Колупаев.

Реализация проекта позволит увеличить охват населения диспансерным наблюдением за счет цифровых сервисов, повысит уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью медицинской помощи, а также будет способствовать поддержанию и повышению качества жизни граждан.