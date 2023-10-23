Директор минского метро восхитился метрополитеном в Новосибирске

Директор минского метрополитена Владимир Сотников поделился своими впечатлениями о Новосибирском метрополитене. Об этом сообщает Новосибирский метрополитен в Телеграм-канале.

– Если честно, то я тронут всегда этим метрополитеном, хоть он и небольшой по сравнению с нашим. Но Новосибирск – это звучит гордо! Ваш знаменитый метромост – это, действительно, классика, – отметил Сотников.

Напомним, что не так давно новосибирцы столкнулись с проблемой оплаты проезда в метро. Терминалы не принимают новые купюры в пять и десять рублей.

Ранее редакция сообщала о том, когда откроют станцию «Спортивную» в Новосибирске.