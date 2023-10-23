«Потерял сознание и упал»: школьник рассказал, как отравился вейпом в Новосибирске

Школьника, который отравился вейпом в туалете образовательного учреждения, выписывают домой. Петя* уже чувствует себя хорошо, но после пережитого стресса, намерен бросать вредные привычки.

Напомним, в пятницу 20 октября, из школы в пригороде Новосибирска были экстренно госпитализированы ученики. Девятикласснику и пятикласснику стало плохо после того, как они покурили электронную сигарету.

Один из пострадавших мальчиков рассказал журналисту Infopro54 о произошедшем.

― На перемене в туалете мы курили вейп. Я попросил у знакомого школьника сделать пару затяжек. Два раза буквально затянулся. Стал практически сразу задыхаться, закружилась голова, я потерял сознание и упал. Дальше ничего не помню, ― говорит Петр.

Испугавшиеся ученики позвали на помощь охранника. Тот пытался откачать девятиклассника пока ехала скорая. Парня увезли в токсикологическое отделение.

― Про второго отравившегося я узнал уже от родителей. Его, говорят, госпитализировали в детскую больницу, ― рассказывает старшеклассник.

Родители мальчишек сильно переволновались после такого потрясения. Петр признался, что мама его даже не отругала, потому что очень боялась, что он умрет. Теперь парень и сам понимает, что вейпы опасны для жизни, особенно страшно брать электронные сигареты у посторонних людей.