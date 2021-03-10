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Жители Новосибирска скупают оборудование для майнинга

  • 10/03/2021, 15:18
Жители Новосибирска скупают оборудование для майнинга
Спрос на видеокарты в регионе вырос почти в 3 раза.

Ажиотаж вокруг криптовалют не утихает уже несколько месяцев: еще в середине октября биткойн стоил $11,5 тысяч, 8 января его цена подскочила до $42 тысяч, а 18 февраля биткойн и вовсе обновил исторический максимум, достигнув стоимости в $52 тысячи, сообщили в пресс-службе Авито. За последние месяцы также значительно подорожал Эфириум (Ethereum). Из-за роста стоимости криптовалют, в России резко подскочил интерес к оборудованию для майнинга. Согласно данным Авито, готовые майнинговые фермы этом году стали востребованнее в 3,8 раза по сравнению с февралем прошлого года, при этом объявлений об их продаже на сайте стало на 65% больше. Спрос на видеокарты в России в феврале этого года вырос в 2,6 раза, при этом предложение увеличилось всего на 18%. В Новосибирске видеокарты стали почти в 3 раза востребованнее. Самыми востребованными марками стали Geforce от Nvidia и Radeon от AMD. Аналитики Авито выяснили, как изменились спрос, предложение и цены на самые востребованные модели видеокарт.

Самой запрашиваемой видеокартой на Авито в феврале этого года стала не так давно снятая с производства Geforce GTX 1060. Несмотря на то, что эта видеокарта уже морально устарела, благодаря относительно небольшой цене и экономному потреблению электроэнергии многие все еще считают ее достойным вариантом для сбора бюджетного майнинг рига. В феврале 2021 года искать эту видеокарту на Авито россияне стали в 3,8 раза чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года. Купить ее можно в среднем за 14 000 рублей, что дороже на 75%, чем в прошлом феврале. Количество объявлений также не огорчает желающих приобрести видеокарту — GTX 1060 в этом году продают на 70% больше, чем в прошлом. В Новосибирске устройство искали в 3 раза чаще, чем в прошлом году. Купить Geforce GTX 1060 можно в среднем за 13 000 рублей.

На втором месте в рейтинге видеокарта все той же серии GTX 10 от Nvidia — Geforce GTX 1070. В оригинальной линейке было представлено две вариации модели: 1070 и немного более производительная 1070 Ti. В феврале этого года спрос на видеокарты линейки GTX 1070 подскочил в 3,9 раза по сравнению с прошлым годом. Такая видеокарта стоит дороже, чем ее предшественник GTX 1060 — в среднем 30 000 рублей. В этом году ее цена стала выше по сравнению с прошлым приблизительно в 2 раза. К счастью майнеров, желающих обзавестись эффективной, но снятой с официального производства моделью, ее можно найти на Авито — продавать GTX 1070 на сайте стали в 2 раза чаще, чем в прошлом году. В Новосибирске модель стала в 3,5 раза востребованнее, чем год назад, а продают ее в среднем за 33 000 рублей.

Тройку лидеров в рейтинге самых востребованных видеокарт замкнула зарекомендовавшая себя в добыче “эфира” (Etherium) Radeon RX 570 от AMD. В этом году интересоваться RX 570 стали в 5,2 раз активнее, чем в прошлом году. Средняя цена модели на Авито составила 15 000 рублей, при этом в прошлом году купить видеокарту можно было в 2,3 раза дешевле. Количество объявлений о продаже Radeon RX 570 в этом году выросло в 2,8 раза. В Новосибирске RX 570 можно купить в среднем за 11 000 рублей, а спрос на нее в феврале этого года вырос в 5,3 раз по сравнению с прошлым годом.

На 4 месте расположилась видеокарта Radeon RX 580, которую тоже чаще всего используют в майнинге Etherium, а также Etherium Classic. Сегодня она считается одним из лучших устройств для комплектации майнинговых установок — опытные майнеры отмечают, что RX 580 показывает высокую производительность при адекватном энергопотреблении. В этом году спрос на 580 модель подскочил даже заметнее, чем на RX 570 — в 5,4 раз по сравнению с февралем 2020 года. Купить ее на Авито можно в 2,4 раза дороже, чем в прошлом году — в среднем за 19 750 рублей, а продавать их стали в 2,6 раза чаще. В Новосибирске средняя стоимость RX 580 в этом году составила 18 000. Интересоваться ей пользователи Авито в городе стали в 3,1 раза активнее.

На пятом месте в списке самых популярных видеокарт на Авито в России снова серия GTX 10 от Nvidia — карта Geforce GTX 1080. В линейке так же, как и у предшествующей модели, было представлено два варианта: 1080 и 1080 Ti. Майнеры отмечают как недостаток сильный нагрев видеокарты, но, по всей видимости, ее достоинства перекрывают все недочеты, и спрос на карту все равно растет. В феврале этого года интересоваться GTX 1080 пользователи сайта стали в 3,8 раза чаще, чем в прошлом году, а количество объявлений о продаже модели выросло в 2 раза по сравнению с февралем прошлого года. Видеокарту Geforce GTX 1080 можно купить в среднем за 42 000 рублей, что дороже на 83%, чем в феврале 2020 года. В Новосибирске GTX 1080 в этом году завоевала в 8,8 раз больше внимания, а продают ее на Авито в среднем за 45 000 рублей.

Следующей по популярности на Авито стала Radeon RX 470. Спрос на видеокарты данной модели подскочил в этом году в 4,9 раза по сравнению с прошлым годом, а количество объявлений об их продаже выросло в 2,2 раза. Купить RX 470 на сайте можно по довольно бюджетной цене — в среднем за 9 000 рублей, что дороже на 64%, чем в прошлом году.

Geforce GTX 1050 оказалась на 7 строчке в рейтинге самых востребованных видеокарт в России. Интересоваться ей в этом году пользователи Авито стали в 4,6 раза больше. Средняя стоимость выросла на 64% и составила 9 000 рублей. В продаже в этом году можно найти на 94% больше объявлений, чем в прошлом году.

На 8 месте расположилась относительно новая на рынке, по сравнению с другими моделями в рейтинге, видеокарта Geforce RTX 2060, поступившая в продажу в январе 2019 года. В феврале этого года она завоевала в 9,2 раз больше внимания со стороны пользователей Авито, чем в аналогичном периоде прошлого года, а продавать ее стали в 5,9 раз чаще. Из-за недавнего выхода на рынок данная видеокарта еще не успела достаточно подешеветь, а в этом году во время всеобщего ажиотажа ее цена выросла еще в 2,3 раза по сравнению с прошлогодней стоимостью — купить ее можно в среднем за 45 000 рублей.

Следующая в рейтинге видеокарта — предшественник серии RX 570 от AMD с более низкими частотными параметрами, но не теряющая популярности — Radeon RX 470. В этом году спрос на нее вырос в 3,2 раза, при этом в продаже на Авито появилось всего на 9% больше объявлений. Приобрести RX 470 можно в среднем за 12 990 рублей, что на 76% дороже, чем в прошлом году.

Десятку лидеров замкнула модель Geforce GTX 960, поступившая в продажу еще в далеком 2015 году. В феврале 2021 года интересоваться ей стали на 78% чаще, чем в прошлом году, при этом предложение таких видеокарт, наоборот, упало на 28% за год. Приобрести ее можно в среднем за 7 500, что на 50% дороже, чем в прошлом году.

Фото: pixabay.com, автор- rebcenter-moscow

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Рубрики : Финансы

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : майнинг криптовалюта Авито


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