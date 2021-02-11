В мэрии Новосибирска не изменили план по сдаче станции метро «Спортивная»

— Еще раз хочу подтвердить, что задача строительства станции метро «Спортивная» обозначена в сроках подготовки к молодежному чемпионату мира по хоккею-2023. В нашем плане мероприятий одним из главных пунктов является изменение дорожной и транспортной инфраструктуры. В этом плане станция «Спортивная» занимает если не первое, то одно из первых мест. В этом отношении мы план не изменили, — заявил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Глава города признал, что определенные трудности при строительстве объекта существуют, так как не все можно было учесть на старте проекта, но половина пути уже пройдена.

— Те трудности, которые остались, в масштабе в разы уступают тем, которые мы уже прошли. Все строительные работы ведутся активно. Заказаны 12 эскалаторов, их производство идет на заводе в Санкт-Петербурге. Ожидаем, что они поступят в город летом и начнется их установка, — перечислил мэр.

По его словам, основные работы по монтажу и строительству станции метро «Спортивная» планируется закончить в 2021 году. На 2022-й намечены работы по доводке и отделке станции, ее запуск приурочен к началу чемпионата мира-2023.

— Без этой станции обеспечить пассажиропотоки ледовой арены невозможно. Ее запуск позволит решить не только проблему доставки болельщиков до ЛДС, но и в целом облегчит транспортную обстановку на левом берегу, разгрузит метро «Площадь Карла Маркса», — добавил Локоть.

— На «Спортивной» не все запланированные лимиты законтрактованы, — подчеркнул аудитор областной КСП Валерий Алехин.

Напомним, вчера на заседании комитета по строительству регионального парламента Контрольно-счетная палата Новосибирской области озвучила результаты проверки строительства ЛДС. По данным аудиторов, наиболее низкий процент выполнения работ выявлен при строительстве станции метро «Спортивная».

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, комментируя ситуацию, не исключил, что станция может быть сдана уже после чемпионата. Он подчеркнул, что на этот объект привлечено 0 рублей федерального финансирования.

— Мы рассмотрели ситуацию с получением федеральных средств по всем объектам. Самая печальная ситуация по благоустройству территории и по станции «Спортивная», где нет средств. Поэтому хотел бы сказать огромное спасибо мэрии Новосибирска, которая вкладывает свои средства, присутствует региональный бюджет, — констатировал Шмидт. — Думаю, что критической ситуации при чемпионате, если не будет станции «Спортивная», при имеющихся развязках, которые есть, не будет. Но было бы неплохо, если бы мы ввели ее в эксплуатацию именно к моменту проведения чемпионата.

Строительство станции метро «Спортивная» ведет ООО СК «Градопроект». Компания выиграла три конкурса на проведение этих работ общей стоимостью 723,4 млн, 376 млн и 351,9 млн рублей. Ранее отмечалось, что станцию метро планируется запустить в эксплуатацию в июне 2022 года. Общая стоимость строительства станции в ценах 2019 года составляла 2,6 млрд рублей.