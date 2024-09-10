В Новосибирской области придется переустанавливать 20 процентов камер фотовидеофиксации

С 1 сентября в регионах России началась масштабная перенастройка комплексов фотовидеофиксации дорожно-транспортных происшествий. Причина — новые требования к системе фотовидеофиксации нарушений ПДД. Как сообщил «Коммерсант», в некоторых областях речь идет о выводе из эксплуатации до четверти всего парка комплексов. По данным издания, стоимость переподключения одного комплекса может достигать 500 тыс. руб., которые придется изыскивать в бюджетах регионов.

В Новосибирске, как сообщили в ответ на запрос Infopro54 в региональном Минтрансе, масштабных проблем с камерами не ожидают.

— Количество и места расположения комплексов фотовидеофиксации определены исходя из аварийности на территории региона по согласованию с Госавтоинспекцией Новосибирской области, — пояснил Infopro54 исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Игорь Миллер. — Субъекты взаимодействия провели полномасштабный анализ комплексов фотовидеофиксации в Новосибирске.

При этом он не исключает, что несоответствия могут быть выявлены.

— В этом случае будут приниматься решения об исключении комплексов фотовидеофиксации из процесса фиксации нарушений ПДД РФ. При необходимости установка новых комплексов возможна по решению владельца автомобильной дороги или уполномоченного органа исполнительной власти региона по согласованию с управлением Госавтоинспекции МВД России по Новосибирской области, — отметил чиновник.

Новосибирские водители восприняли новые правила достаточно позитивно, утверждая, что камеры ставят слишком часто, либо попросту нелогично. Председатель комитета по транспорту регионального парламента Валерий Ильенко добавил, что эти нововведения ждали и очень долго к ним шли. Хотя трудности все же есть.

— Уже сейчас можно признать, что на 100 процентов наши службы не были готовы к этому постановлению. По моим оценкам. 20% камер фотовидеофиксации в регионе не соответствуют новым нормативам. Нерешенных технических вопросов много, но к началу октября, думаю, мы их все решим, — отметил Ильенко.

Сколько средств может потребоваться на переустановку камер собеседник редакции не уточнил.

С начала 2024 года в Новосибирске заключено 27 контрактов на поставку и установку комплексов фотовидеофиксации на общую сумму 418,85 млн рублей. Всего же на территории города насчитывается 156 стационарных, 10 передвижных и 3 мобильных комплекса.

Напомним, согласно новым требованиям к установке и применению камер фиксации нарушений ПДД, теперь видеофиксаторы разрешено ставить на выделенных полосах для общественного транспорта, пешеходных переходах, перекрестках, местах производства работ, в зонах запрета остановки и стоянки и пунктах весогабаритного контроля вне зависимости от уровня аварийности на этих участках. На других участках дорожного полотна камеры можно ставить при условии, что участок считается очагом аварийности.

Закон выдвигает новые требования не только к размещению камер, но и повышает уровень ответственности самих водителей. Так, автомобили, на которых установлены мобильные камеры, должны иметь специальные опознавательные знаки.

Кроме того, в новых требованиях прописан порядок согласования рубежей контроля, использования и демонтажа комплексов фотовидеофиксации, правила передачи полученной с помощью средств фотовидеофиксации информации, а также разграничивает полномочия между субъектами, задействованными в реализации системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, делая ее прозрачной и понятной для участников дорожного движения.

Стоит отметить, что у депутатов неоднократно возникали вопросы к выбору мест размещения аппаратов фото- и видеофиксации. В частности, выдвигалось предположен ие, что камеры устанавливаются там, где можно собрать больше штрафов, а не в местах, где нужно сократить количество ДТП. Депутаты предлагали навести порядок в этом вопросе, а до решения вопроса отказаться от аренды почти 300 новых комплексов.

Ранее редакция сообщала о том, что аудиторы проверят работу камер фотовидеофиксации в Новосибирске.