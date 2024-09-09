Минздрав Новосибирской области возглавила Елена Аксенова

Елена Аксенова с 9 сентября назначена исполняющей обязанности министра здравоохранения. До этого с 2017 года она была заместителем замминистра. До прихода в Минздрав Аксенова работала исполнительным директором «Новосибирской областной ассоциации врачей».

Источник редакции в правительстве пояснил, что Аксенова будет работать в статусе и.о. неделю, так Константин Хальзов ушел в отпуск. Врио министра будет назначать губернатор. Кроме того, кандидатура врио должна быть согласована с федеральным Минздравом.

Напомним, сегодня стало известно о назначении Константина Хальзова, который ранее возглавлял Минздрав, на должность замгубернатора Новосибирской области. В релизе правительства подчеркивается, что Хальзов «ранее занимал пост главы Минздрава». В новом статусе он продолжит курировать Минздрав, а также Минсоцтруда.

Кроме того, с медицинской тематикой Константин Хальзов продолжит работать в рамках нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь», «Современные технологии сбережения здоровья».

Ранее редакция рассказывала о назначении Дмитрия Тимонова и.о. министра строительства Новосибирской области.