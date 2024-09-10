Перерасчет за частые отключения электричества сделали жителям Новосибирска

Почти 1300 собственникам квартир в Первомайском районе Новосибирска вернут деньги за услуги электроснабжения.
По жалобам местных жителей на частые отключения электричества прокуратура провела проверку. Надзорным ведомством установлено, что в июне и июле этого года под систематические отключения света попадали жильцы домов по улицам Березовая, Одоевского, Твардовского и Ошанина.
После вмешательства прокуратуры людям сделали перерасчет.
— В отношении руководителя ресурсоснабжающей организации возбуждено административное дело по статье «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами». Результаты его рассмотрения на контроле в прокуратуре, — сообщили в региональном ведомстве.
Ранее редакция сообщала о том, что в Искитиме Новосибирской области без света остались жители 144 многоквартирных и 1860 частных домов, а также школа, детский сад и центральная районная больница.
Источник фото: Телеграм-канал прокуратуры НСО
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