Суд наказал руководство авиапредприятия за мошенничество со страховыми выплатами

Дзержинский районный суд вынес приговор по уголовному делу, возбужденному против гендиректора авиапредприятия и его заместителя. Они совершали мошеннические действия со страховыми выплатами.

– В сентябре 2022 года на территории авиапредприятия допущено повреждение крыла самолета АН-2, принадлежащего сторонней организации и находившегося на ремонте, – говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Чтобы избежать непредвиденных расходов, подсудимые предоставили в страховую поддельные документы о наступлении страхового случая в отношении воздушного судна.

В результате их действий авиапредприятию выплачено 400 тысяч рублей.

Учитывая позицию государственного обвинителя Новосибирской транспортной прокуратуры, полное возмещение ущерба и иные обстоятельства, суд назначил виновным наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей каждому.

Ранее редакция сообщала о том, что курьера-мошенника на 4,5 года отправили за решетку под Новосибирском.