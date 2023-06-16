В Новосибирской области приступают к работам на озере Половинном

В ближайшее время на озере Половинном начнутся работы по выравниванию грунта с ландшафтным благоустройством. Об этом в своём телеграмм-канале сообщает глава регионального Минприроды Евгений Шестернин по итогам рабочей поездки в Краснозёрский район.

Напомним, что результатом работ с земснарядом в рамках нацпроекта «Сохранение уникальных водных объектов» уровень воды в водоёме снизился на 1,5 метра. Этот факт обеспокоил общественников и поддерживающих их депутатов. В середине мая состоялся сход жителей района, на котором было заявлено о специальном совещании с участием Верхне-Обского бассейнового водного управления, природоохранной прокуратуры, областного Минприроды и других структур. Кроме того, о контроле за ситуацией вокруг озера на федеральном уроне заявил и участвовавший в сходе депутат Госдумы от Новосибирской области, член аграрного комитета Ренат Сулейманов.

— Озеро Половинное благоустроили наполовину, — комментировал итоги схода глава Минприроды. — Только расчистили от иловых отложений. Доделать проект должна природа — за ней естественное восстановление берега и заполнение озера. Нужно менять подход к расчистке водных объектов. Начать стоит с получения не экономического обоснования работ, а научного. Тем более в регионе есть Институт водных и экологических проблем СО РАН. После их заключения можно говорить о проектах и инновационных методах расчистки.

Ранее редакция сообщала о привлечение к ответственности компании за незаконные работы на ещё одном знаковом для Новосибирской области водном объекте.