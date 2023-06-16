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В Новосибирской области приступают к работам на озере Половинном

  • 16/06/2023, 12:58
Автор:
озеро Половинное Шестернин
В региональном Минприроды сообщили, с чего планируют начать спасение водоёма.

В ближайшее время на озере Половинном начнутся работы по выравниванию грунта с ландшафтным благоустройством. Об этом в своём телеграмм-канале сообщает глава регионального Минприроды Евгений Шестернин по итогам рабочей поездки в Краснозёрский район.

Напомним, что результатом работ с земснарядом в рамках нацпроекта «Сохранение уникальных водных объектов» уровень воды в водоёме снизился на 1,5 метра. Этот факт обеспокоил общественников и поддерживающих их депутатов. В середине мая состоялся сход жителей района, на котором было заявлено о специальном совещании с участием Верхне-Обского бассейнового водного управления, природоохранной прокуратуры, областного Минприроды и других структур. Кроме того, о контроле за ситуацией вокруг озера на федеральном уроне заявил и участвовавший в сходе депутат Госдумы от Новосибирской области, член аграрного комитета Ренат Сулейманов.

  Озеро Половинное благоустроили наполовину,  комментировал итоги схода глава Минприроды.  Только расчистили от иловых отложений. Доделать проект должна природа  за ней естественное восстановление берега и заполнение озера. Нужно менять подход к расчистке водных объектов. Начать стоит с получения не экономического обоснования работ, а научного. Тем более в регионе есть Институт водных и экологических проблем СО РАН. После их заключения можно говорить о проектах и инновационных методах расчистки.

Ранее редакция сообщала о привлечение к ответственности компании за незаконные работы на ещё одном знаковом для Новосибирской области водном объекте.

Фото: Телеграмм-канал Евгения Шестернина

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : экология озеро Половинное Минприроды Новосибирской области. Евгений Шестернин


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