В Новосибирской области продлили особый противопожарный режим

Постановление правительства Новосибирской области от 15.04.2022 № 169-п на внеочередном заседании 6 мая одобрено продление особого противопожарного режима до 15 мая. Ключевая причина: в регионе по-прежнему фиксируются сложные условия, связанные с высокими рисками пожароопасности, а установившаяся теплая погода с сильным ветром лишь увеличивает риск возникновения новых ландшафтных пожаров.

По данным МЧС России, установление особого противопожарного режима означает, что устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, запреты и ограничения, а также вдвое увеличивается предусмотренная законодательством ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.

В соответствии с правилами противопожарного режима, в период действия особого противопожарного режима запрещается:

— использование открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов;

— выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения;

— сжигание порубочных остатков и горючих материалов на земельных участках в границах полос отвода и охранных зон железных дорог.