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Банковские гарантии малому бизнесу для оформления займа в Фонде развития промышленности НСО

  • 06/05/2022, 18:14
Компании МСБ могут получить на льготных условиях гарантии на обеспечение исполнения обязательств, предусмотренных договором займа с ФРП Новосибирской области.

Новости бизнесаГарантии предоставляет Банк «Левобережный» в рамках продукта «Гарантия для ФРП», разработанного совместно с Фондом. Сумма гарантии – от 5 до 20 млн рублей, срок – до 5 лет, ставка – 3,5% годовых. Гарантии могут получить юридические лица и ИП, зарегистрированные как субъекты малого и среднего предпринимательства и работающие на территории Новосибирска и НСО. С условиями целевых займов Фонда можно ознакомиться по ссылке.

Добавим, что банк выдает гарантии участникам госзакупок в любом регионе России по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 615-ПП. Целью может быть исполнение контракта, участие в тендере, возврат аванса или обеспечение гарантии качества товаров, работ и услуг. Гарантии до 10 млн рублей оформляются без документов и залога. Подать заявку на банковскую гарантию можно на сайте банка или в ОНЛАЙН-офисе.

Также для компаний МСБ действуют специальные предложения. При открытии первого расчетного счета клиенты получают скидку 10% на комиссию по банковским гарантиям. Скидка применяется на первую и последующие гарантии, оформленные в банке. Обслуживание расчетного счета за первый месяц – бесплатно (в рамках любого бизнес-пакета РКО, кроме «Супер 0»). А клиентам, которые оформят кредит на исполнение контракта, предоставляется скидка 50% на комиссию за гарантию по финансируемому контракту.

Получить консультацию по банковским гарантиям можно по телефону 8-800-3333-555, у персонального менеджера или в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : МСБ банковские гарантии


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