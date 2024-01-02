В Новосибирской области продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ

Согласно сведениям регионального Роспотребнадзора, в Новосибирской области зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ.

— В основном, во взрослой возрастной категории, — уточнили в ведомстве.

Эксперты настаивают на важности соблюдения мер профилактики заболеваний и предупреждают, что при первых признаках плохого самочувствия, нужно обратиться к лечащему врачу, и ни в коем случае не заниматься самолечением.

Также заболевшим людям нужно использовать защитные медицинские маски при контакте с другими, чтобы снизить риск их заражения.

В Роспотребнадзоре рекомендуют не пренебрегать правилами гигиены, обязательно одеваться в соответствии с погодными условиями и чаше проветривать помещения.

Ранее редакция сообщала, что школа уйдет на карантин, если заболели более 20% детей.