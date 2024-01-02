В Новосибирске на продажу выставили автомобиль, который заинтересует поклонников Бэтмена

В объявлении хозяин отметил, что у Бэтмобиля чистые документы и владели им в разное время два человека. При этом он уверяет, что машина готова к эксплуатации — ее можно легко завести и ехать. Также в ней 160 лошадиных сил, автоматическая коробка передач, левый руль, пробег чуть более 100 тыс. км, задний привод и АКПП.

— Автомобиль в 2008-2010г подвергся тюнингу, обвес из стекловолокна, при желании можете легко снять. Тюнинг не судим строго, машина планировалась как шоу-кар, делалось всё это до меня, естественно, — уточнил владелец автомобиля в своем объявлении.

Согласно комиксам, Бэтмену как раз принадлежал такой редкий Lincoln Town Car чёрного цвета.

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